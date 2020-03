Svolta Napoli: Milik ha finalmente deciso il suo futuro

Sembra esserci maggiore chiarezza su quello che sarà il futuro di Arkadiusz Milik: il polacco ha già comunicato le sue intenzioni al Napoli.

In attesa di capire cosa ne sarà del campionato di Serie A e delle competizioni europee, al Napoli si fanno valutazioni sul futuro di diversi calciatori: qualcuno – come Mertens – rimarrà, altri invece faranno le valigie per fare spazio ai nuovi arrivi. Tra questi ultimi figura Arkadiusz Milik, il cui rinnovo del contratto in scadenza nel 2021 è sempre più lontano: tra giocatore e società manca l’accordo per giungere alla fumata bianca e quasi sicuramente sarà il polacco il pezzo grosso in uscita.

Una conferma di ciò arriva dalle parole del giornalista della ‘Rai’, Ciro Venerato, intervenuto ai microfoni di ‘Radio Sportiva’: “Da quello che so, Milik ha già comunicato al Napoli l’intenzione di andare via. Mertens rinnoverà e per lui non ci sarà un posto da titolare garantito. Qualche squadra ha chiesto informazioni su di lui: si è parlato di Atletico Madrid ma anche di Milan”.

Il Napoli pensa al sostituto di Milik: Jovic in lizza

Ma se Milik partirà, qualcuno dovrà gioco forza prendere il suo posto nel roster dell’attacco azzurro: il Napoli ha già preso Petagna lasciandolo in prestito alla SPAL, ma l’impressione è che De Laurentiis possa fare un tentativo con il Real Madrid per portare all’ombra del Vesuvio Luka Jovic, corpo estraneo nella rosa dei ‘Blancos’ e grande delusione alla luce dei 65 milioni spesi l’estate scorsa per strapparlo all’Eintracht Francoforte. Venerato punta proprio sul serbo, senza scartare un’altra pista interessante: “E’ saltato fuori il nome di Jovic, mentre mi sento di escludere Belotti. Il preferito sarebbe Immobile, ma difficilmente Lotito lo lascerà partire sotto certe cifre”.