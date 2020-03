Il rinnovo di Mertens non è scontato: tre big interessate

La permanenza di Mertens al Napoli non è più così scontata: il rinnovo rischia di slittare ulteriormente dopo i segnali positivi delle scorse settimane.

Una storia d’amore non può finire banalmente, soprattutto quella tra Dries Mertens e il Napoli, riavvicinatisi nelle scorse settimane dopo un periodo di gelo assoluto che aveva fatto tremare i tifosi azzurri, intimoriti alla sola idea di veder andare via il ‘folletto’ belga: queste paure sono tornate d’attualità con gli ultimi rumours sul futuro dell’ex PSV che non lasciano presagire nulla di buono.

Secondo quanto riportato da ‘Il Mattino’, nonostante l’incontro di inizio marzo tra Mertens e Aurelio De Laurentiis abbia avuto un esito positivo, la firma sul rinnovo non è ancora arrivata: un ruolo importante nella vicenda potrebbero averlo le tre big europee che stanno mettendo più di una pulce nell’orecchio dell’attaccante, tentandolo con ricche offerte. Chelsea, Inter e Atletico Madrid non si lasciano condizionare dalla carta d’identità di Mertens, tutt’altro: il giocatore si sente lusingato da questo interesse e, nelle sue intenzioni, ci sarebbe una richiesta economica di 6 milioni più bonus a stagione, più un’ingente somma al momento della firma.

FORSE POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Napoli, il messaggio di Gattuso: “Restate a casa, è fondamentale”

Rinnovo Mertens in bilico: tifosi aggrappati ad una speranza

L’ufficialità del rinnovo di Mertens sarebbe paragonabile ad un nuovo acquisto per il Napoli e farebbe la gioia del popolo partenopeo, affezionato ad un ragazzo che ha saputo conquistarsi la simpatia e la fiducia della gente a suon di goal e buone azioni, non necessariamente pertinenti col mondo del calcio. Proprio quel summit con De Laurentiis resta la speranza maggiore in vista della tanto attesa firma: in quell’incontro sono state poste basi importanti che non possono passare inosservate, ragion per cui essere ottimisti non è assolutamente un errore.