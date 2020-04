Calciomercato Napoli, telenovela Cavani ai titoli di coda

Una storia d’amore quella tra Napoli e Cavani, una telenovela che ogni estate si riproponeva incessante fino al 31 agosto, e che ora potrebbe concludersi per sempre

Potrebbe finire nei prossimi giorni la telenovela per la quale ogni estate Cavani sia accostato al Napoli. Uno dei migliori attaccanti che De Laurentiis abbia mai acquistato. L’esordio in maglia azzurra da titolare con una doppietta contro l’Elfsborg nelle qualificazioni di Europa League, fece ben sperare. Nessuno poteva mai immaginare, però, quanto fosse forte tecnicamente e cattivo, agonisticamente parlando. Tre stagioni e poi l’arrivederci. Dall’estate successiva alla cessione al Paris Saint Germain, i media già vedevano il ritorno di Edinson in maglia azzurra. E ogni sessione di calciomercato i tifosi hanno sperato invano il colpo per riabbracciarlo, accoglierlo e coccolarlo. Ora è arrivato il momento per lui di scegliere dove continuare la carriera: Europa o ritorno a casa in Sud America. Avrebbe ancora tanto da dare, anche se quest’anno non stava rendendo come il suo solito. Intanto, dall’Uruguay Cristian Rodríguez, suo compagno della Nazionale, fa sapere che Cavani ha già deciso il suo futuro.

Calciomercato, Rodriguez conferma: “Cavani al Penarol, chiedete a lui”

Edinson ha il contratto in scadenza per il prossimo giugno, e difficilmente rinnoverà perché quest’anno ha trovato davvero poco spazio e il PSG vuole rinnovare il pacchetto offensivo. Ovviamente, tra le destinazioni europee preferite di Cavani c’è sempre Napoli. Qui ha segnato ben 104 gol, non molto lontano dal record attuale di Mertens e Hamsik. Però, Rodriguez, capitano del Penarol ha annunciato al programma Locos x el Futbol che Cavani ha scelto la sua futura squadra nel caso tornasse in Sud America: “Se viene da queste parti, giocherà con me al Penarol. Possono dire quello che vogliono gli altri, se volete chiedete direttamente a lui”. Cristian rincara la dose: “Ho l’autorizzazione di Edi per dirlo“. Evidentemente i due uruguaiani hanno fatto una sorta di patto, e Cavani potrebbe già aver deciso di abbandonare il vecchio continente.

La telenovela sta per terminare, Cavani difficilmente chiuderà la carriera a Napoli. Inoltre, è contro la politica societaria che difficilmente punta ad un 33enne dall’ingaggio elevato. Il Matador se dovesse tornare al San Paolo, lo farebbe solo da spettatore.

