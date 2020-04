La Uefa ha un piano per la ripresa delle coppe e sono state rivelate le date della Champions: sarà un agosto infernale

Si inizia a respirare dell’ottimismo. In Italia, l’emergenza per il Covid-19 sta rientrando lentamente ed è sotto controllo. Per lo meno, i numeri dei guariti iniziano ad essere consistenti, mentre quelli dei decessi diminuiscono rispetto a qualche settimana fa. Dunque è tempo di riorganizzare e di pianificare il futuro. Per quanto riguarda il calcio, la Uefa sta pensando alla ripresa delle coppe europee e ha stilato un calendario (provvisorio) che verrà discusso martedì con tutte le 55 federazioni. Secondo Sky Sport, la ripresa della Champions è tra il 7 e l’8 agosto, date fissate per il recupero delle sfide degli ottavi di finale. Il torneo ricomincerà al termine dei campionati nazionali, che presumibilmente saranno già conclusi da qualche settimana. Sarà un tour de force fino al termine del mese, nella quale si disputeranno partite ogni 3 giorni.

Le date della Champions League: un agosto di fuoco

Ebbene sì, com’era prevedibile, il Napoli scenderà in campo in una notte stellata in piena estate. Il ritorno degli ottavi con il Barcellona è previsto per l’8 agosto al Camp Nou. Naturalmente, la partita sarà a porte chiuse, un piccolo svantaggio per i blaugrana che non avranno la spinta del proprio pubblico. I quarti di finale sono previsti sempre con la doppia sfida tra l’11-12 e 14-15. Tre giorni dopo, ed è subito semifinali: 18-19 le andate, 21-22 i ritorni. Praticamente un mini mondiale, con tante partite ravvicinate e poco tempo per recuperare la condizione ideale. Il clima sicuramente sarà un fattore che condizionerà tantissimo i calciatori. Allenatori e staff tecnici sono avvisati: servirà un’adeguata preparazione atletica per giocare così tanto in poco tempo. Quest strana Champions League terminerà il 29 agosto, ad Istanbul allo stadio Ataturk. Almeno per la finale ci sarà una settimana di riposo. La Uefa pensa di chiudere l’attuale stagione entro il 31 agosto e sono state svelate anche la date del primo turno della prossima stagione di coppa: si ripartirà il 20 ottobre.

Dunque, gli azzurri saranno chiamati ad una maratona per la Serie A, nella quale dovranno recuperare i punti persi del tragico girone d’andata. Poi, saranno catapultati nel mese infernale, e dovranno allenarsi in vista del match contro il Barça. Sarà un’interminabile estate all’insegna del calcio.

