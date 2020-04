Ripresa Serie A, prossimi 5 giorni decisivi. La data della deadline

Ripresa Serie A, ci aspettano 5 giorni di intense discussioni per sapere come e quando ripartirà il nostro campionato. Già fissata la deadline

Fase 1 e fase 2. Ormai, da quando il coronavirus ha stravolto qualsiasi certezza e ci ha impedito di pianificare il futuro, si può ragionare soltanto così. A fasi, a piccoli passi necessari per raggiungere la normalità. Vale lo stesso anche per il calcio, che ha deciso di ripartire e ripartirà, grazie anche ad procedure rigide e con pochi punti deboli. Nel documento proposto dalla commissione medica viene tracciata la strada per una ripresa step by step. Il famoso “gruppo squadra”, formato dai calciatori ma anche da tutto lo staff tecnico e medico, è il punto di partenza del protocollo che può salvare il calcio. Un gruppo di una cinquantina di persone da tenere sempre “negativizzato” dal Covid e da monitorare costantemente per creare una sorta di “bolla” virtuosa e ripulita da ogni rischio di contagio. Regole ferree, anche quando si torna a casa o quando si va in trasferta. Centri sportivi sanificati e adeguati per avere meno contatti possibili, con l’esterno e anche fra colleghi. Piccoli passi verso una ripresa lenta ma necessaria, con un ritorno in campo previsto per la fine di maggio.

Ripresa Serie A, si decide tutto nei prossimi 5 giorni

I prossimi 5 giorni saranno decisivi per sapere come e quando ripartirà il nostro campionato. A riportarlo è SkySport, che annuncia 5 giorni intensi in Lega Calcio (rigorosamente in call conference), per discutere le varie proposte. Da martedì invece la UEFA incontrerà le varie federazioni per stabilire il piano di ripresa dei campionati. La stagione andrà chiusa rigorosamente entro il 30 agosto: giovedì potrebbe essere il giorno degli annunci ufficiali.