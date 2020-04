Calciomercato Napoli, dopo aver acquistato Rrahmani gli azzurri cercano un nuovo difensore per cautelarsi dal possibile addio di Koulibaly

Non è un mistero che il nome di Kalidou Koulibaly è tra gli indiziati principali che potrebbero salutare Napoli nella prossima sessione estiva di calciomercato. Dopo che Aurelio De Laurentiis ha respinto tutte le offensive delle big europee in questi anni trattenendo il difensore senegalese per 6 stagioni, adesso che è arrivato alla soglia dei 29 anni potrebbe essere una delle ultime occasioni per ricavare una cifra monstre dalla sua cessione. Nonostante la stagione a dir poco sottotono dell’ex Genk, il prezzo del suo cartellino resta altissimo, e difficilmente il patron azzurro lo lascerà partire per una cifra inferiore ai 100 milioni di euro. In pole position c’è il Paris Saint Germain: Koulibaly ha già comprato casa in Francia durante questo inverno, e seppur ha già fatto sapere che l’affare era slegato da logiche di calciomercato, il dubbio resta. Occhio però anche al Real Madrid, che già in passato ha provato a strappare il difensore al Napoli, e al Manchester United, tornato alla carica nell’ultimo periodo.

Calciomercato Napoli, da Barcellona arriva il nome nuovo per il dopo Koulibaly

Nel caso il difensore senegalese Kalidou Koulibaly a fine stagione andrà via da Napoli, il club azzurro si sta già cautelando e sondando i possibili sostituti. Dopo aver già acquistato Amir Rrahmani dal Verona che arriverà in azzurro al termine del campionato, Giuntoli si è giondato sul suo compagno di squadra Marash Kumbulla, su cui c’è anche la concorrenza dell’Inter. Ma nelle ultime ore un nuovo nome è rimbalzato dalla Spagna: si tratta di Samuel Umtiti, il roccioso difensore francese del Barcellona, che non è da escludere possa entrare nella trattativa per Fabian Ruiz assieme a Rakitic. Il Napoli è apparso freddo sullo scambio tra i due centrocampisti, ma con l’inserimento di Umtiti le cose potrebbero anche cambiare.