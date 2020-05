Fabian Ruiz al centro del mercato, ma il Napoli tenta di blindarlo

Fabian Ruiz da sacrificabile sull’altare del bilancio potrebbe invece diventare pedina fondamentale per il prossimo Napoli di Gattuso, che non vuole privarsene

Quello di Fabian Ruiz è sicuramente uno dei nomi che alimenterà tante voci di mercato nella prossima sessione estiva di calciomercato. Il centrocampista spagnolo è nel mirino delle big spagnole Barcellona e Real Madrid da molto tempo, e negli ultimi mesi si è fatto avanti anche il Manchester City di Guardiola. Dopo un inizio di stagione un po’ sottotono il futuro del nazionale spagnolo sembrava ormai scontato, con una cessione a fine stagione. Le parole dell’agente dello spagnolo negli ultimi mesi che non hanno mai chiuso ad un’ipotetica cessione poi non hanno fatto che alimentare queste voci, ma dopo l’arrivo di Gattuso qualcosa è cambiato, Fabian ha ricominciato a giocare più vicino all’area di rigore avversaria, nel ruolo a lui più congeniale, tornando a sfornare ottime prestazioni e anche qualche gol. Il tecnico calabrese punta molto su di lui, e le carte in tavola adesso potrebbero cambiare.

Fabian Ruiz, il Napoli fa muro alla cessione: si tenta il rinnovo?

Come riportato oggi da SkySport, il futuro di Fabian Ruiz che sembrava ormai lontano da Napoli, potrebbe invece continuare a colorarsi di azzurro. La volontà di Gennaro Gattuso è quella di trattenerlo a Napoli almeno per un altro anno, e lo ha già comunicato al presidente Aurelio De Laurentiis. Con ogni probabilità nei prossimi giorni ripartiranno le trattative con l’agente per blindare il nazionale spagnolo con un rinnovo di contratto con tanto di adeguamento, ma adesso la palla passa a Fabian, che dovrà essere convinto della bontà del progetto del tecnico Gattuso, rimandando all’anno prossimo l’eventualità di una cessione.