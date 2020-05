Inter-Juventus, l’ex procuratore FIGC Pecoraro dopo due anni torna a parlare della partita più discussa del 2018, raccontando un retroscena che farà discutere

Un’intervista destinata a far discutere, quella che l’ex Procuratore della FIGC Giuseppe Pecoraro ha rilasciato al Mattino. Un rapporto che si è chiuso alla fine dello scorso anno, quello fra Pecoraro e la Federcalcio. L’11 dicembre le dimissioni ufficiali per chiudere un incarico che sarebbe durato altri 6 mesi. “Non potevo accettare la sostituzione dei miei vice – spiega Pecoraro – è una questione di coerenza e rispetto“. Insomma, l’impressione che traspare è che a Pecoraro sia stato dato il benservito per vie traverse, e non ne fa mistero neppure lui. Poi la bordata, quella grossa, che sta facendo e farà discutere: “La tensione con il mondo arbitrale è iniziata dopo Inter-Juventus del 2018. Decidemmo di aprire un protocollo sulla direzione di gara di Orsato – spiega Pecoraro nell’intervista – Chiedemmo i file dei dialoghi audio-video tra VAR e arbitro di quella partita. L’unico audio che mancava era quello sulla mancata espulsione di Pjanic”, conclude l’ex procuratore. Non credo che avremmo trovato prove di malafede, ma dissero che non c’era e basta.” In realtà è plausibile che semplicemente Orsato non abbia avuto colloqui col VAR perché il protocollo non ne prevede l’intervento in caso di doppia ammonizione, ma quella di Pecoraro resta comunque una dichiarazione pesante, che rilancia le polemiche su un campionato, quello di due anni fa, già molto discusso.

Pecoraro sgancia la bomba, Pistocchi: “Orsato rappresentante, delitto perfetto”

Poche ore dopo la pubblicazione dell’intervista dell’ex Procuratore Giuseppe Pecoraro sul caso Pjanic in Inter-Juventus del 2018, ci ha pensato il noto giornalista sportivo Maurizio Pistocchi a rincarare la dose. E lo ha fatto attraverso il suo profilo ufficiale Twitter, in cui ha ricordato che l’arbitro incriminato, Daniele Orsato, è stato eletto come rappresentante degli arbitri: “Delitto perfetto. Daniele Orsato è il nuovo rappresentante degli arbitri italiani”