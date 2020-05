Serie A, arriva il sì agli allenamenti individuali: gli azzurri venerdì in ritiro

Arriva il via libera dal Viminale per gli allenamenti individuali degli sport di squadra e la Serie A è pronta al rientro in campo: il Napoli comincia venerdì.

L’ok dal Viminale ha ufficialmente dato il via libera agli allenamenti individuali per le squadre di serie A. Il Governo si allinea così alle Regioni. Si tratta del primo passo per un possibile ritorno in campo, un’apertura maggiore per le squadre, purché gli allenamenti siano regolati da un’adeguata sanificazione, tamponi ogni settimana e una tabella di marcia da effettuare in assoluta sicurezza, col giusto distanziamento sociale fra i calciatori e poche occasioni di venire a contatto. “Si ritengono consentite le attività sportive individuali anche agli atleti di discipline non individuali, in aree pubbliche e private”, riporta la circolare del Ministero degli Interni inviata ai prefetti, in vigore dal 4 al 17 maggio.

Allenamento a turni, brevi ma indirizzati a recuperare il tono muscolare, docce a casa o in albergo e altri piccoli accorgimenti per fare tutto nella massima prevenzione possibile.

Napoli, allenamenti individuali a Castel Volturno a partire da Venerdì

Secondo Sky il Napoli sottoporrà i calciatori ad un ciclo di 2 tamponi: il primo tra lunedì e martedì, il secondo invece a distanza di 24-36 ore. A Castel Volturno potrebbero tornare venerdì staff e giocatori seguendo indicazioni ben precise. I calciatori arriveranno al campo già cambiati, pronti per allenarsi, in modo da non creare assembramenti negli spogliatoio. Non ci saranno contatti in campo, e si sfrutteranno i tre campi per distribuire meglio gli atleti così da rispettare il distanziamento sociale.

Un nuovo inizio o quanto meno una prova tecnica. Anche perché la serie A resta in bilico e l’apertura agli allenamenti individuali non preclude uno stop definitivo. Mercoledì Angela Merkel deciderà le sorti della Bundesliga e secondo La Repubblica nello stesso giorno il premier Conte potrebbe seguire il modello francese e annunciare definitivamente la chiusura del campionato.

