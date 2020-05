Calciomercato Napoli, nuove ali per volare in alto: Everton e Boga in lista

Calciomercato Napoli, nuove ali per volare in alto: Everton e Boga in...

Il Napoli sta cercando nuovi esterni d’attacco per rinnovare il reparto e tra gli obiettivi spuntano i nomi di Boga, Everton e Idrissi.

Il ds del Napoli Cristiano Giuntoli sta cercando nuovi sostituti per il reparto offensivo. In uscita ci sono diversi calciatori, uno su tutti Callejon sulla fascia destra. José, molto probabilmente, chiuderà l’esperienza azzurra al termine di questa stagione per tornare in Spagna. Anche Lozano potrebbe essere indirizzato verso terre iberiche, tra tutti è forte l’interesse del Siviglia. Non manca, però, l’opzione Premier e il ricongiungimento con Ancelotti ai Toffees. Un’altra ala che lascerà Castel Volturno è Younes, praticamente dimenticato sia da Ancelotti che da Gattuso. Dunque, nel mirino del Napoli ci sono due esterni offensivi: Everton e Boga. Quest’ultimo, già da tempo è accostato a diverse squadre di Serie A, ma la trattativa dovrà farsi col Chelsea, il quale ha il diritto di riacquisto fissato a 20 milioni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Koulibaly via da Napoli? Il Liverpool offre una contropartita

Calciomercato Napoli, Everton e Boga: concorrenza per la fascia sinistra

L’ala sinistra del Sassuolo ha entusiasmato tifosi e allenatore per il rendimento avuto dall’inizio del campionato. Il suo senso del gol ha fatto crescere l’interesse della società partenopea e di altre squadre estere, come Borussia Dortmund, Tottenham e Valencia. Oltre a Boga, c’è un altro esterno sinistro nella lista di mercato del Napoli e si tratta di Everton. Secondo il Corriere dello Sport, Éverton Sousa Soares, calciatore del Gremio, è in cima ai pensieri di De Laurentiis. Il brasiliano è una stella del club e il prezzo del cartellino è superiore ai 25 milioni. Il contratto con i sudamericani terminerà nel 2023 ed è stato prolungato appena lo scorso ottobre. Servirà un offerta importante per portarlo in Europa. Specializzato nel segnare, è anche un ottimo assist-man. Nella scorsa stagione è arrivato ad un passo dalla finale della Copa Libertadores, ed è stato protagonista nella gara d’andata della semifinale contro il Flamengo.

E se le trattative di queste due ali non dovessero decollare, allora c’è una terza scelta: Idrissi. L’esterno dell’Az Alkmaar ha terminato la stagione (dato lo stop del calcio in Olanda) con 13 reti e 5 assist. Anche lui, come Jeremie Boga, predilige la fascia sinistra per rientrare sul piede preferito: il destro. Movimento che ormai è conosciuto come marchio di fabbrica del capitano Lorenzo Insigne.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Spadafora spaventa di nuovo la Serie A: “Non se ne parla”