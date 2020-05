Fabian Ruiz al Barcellona: c’è il prezzo del Napoli (con lo sconto)

Fabian Ruiz resta uno degli obiettivi del Barcellona per il prossimo calciomercato ed il Napoli ha già fissato il prezzo: De Laurentiis fa uno sconto?

L’intervista rilasciata da Setien a ‘La Gazzetta dello Sport’ ha solo confermato ciò che si sapeva ormai da mesi: il Barcellona punta con decisione all’acquisto di Fabian Ruiz. Il centrocampista del Napoli, d’altronde, è stato lanciato nel grande calcio proprio dall’attuale allenatore blaugrana ai tempi del Betis ed i contatti tra le parti sono periodici. Resta però da capire quale possa essere la formula capace di convincere De Laurentiis a cedere lo spagnolo.

Fabian Ruiz al Barcellona: il prezzo del Napoli è giusto?

Il Napoli al momento non sembra interessato a inserire nella trattativa eventuali contropartite tecniche, il tutto nonostante nelle ultime settimane siano circolate voci su presunti contatti tra la società azzurra e l’entourage di Ivan Rakitic. Fabian Ruiz, insomma, potrebbe finire al Barcellona solo in cambio di cash per una cifra che , secondo ‘Mundo Deportivo’, il Napoli avrebbe fissato in 60 milioni di euro.

Cifra parecchio inferire a quelle circolate nelle scorse settimane che andavano dagli 80 ai 100 milioni di euro per uno sconto a dir poco inusuale nella storia recente del Napoli. De Laurentiis infatti raramente ha ceduto i pezzi pregiati della sua creatura e quando lo ha fatto è stato sempre a peso d’oro. Chiedere per informazioni al PSG con Lavezzi e Cavani o soprattutto alla Juventus, costretta a pagare per intero la clausola da 90 milioni di Gonzalo Higuain.

Crisi, rinnovo e Lautaro Martinez: tutti gli scenari

Cosa spingerebbe quindi De Laurentiis a concedere uno sconto di questo tipo al Barcellona? Oltre alla crisi economica causata dalla pandemia, il Napoli deve fare i conti con la difficile trattativa per il rinnovo del contratto di Fabian Ruiz.

Lo spagnolo in realtà è legato agli azzurri fino al 2023 ma vorrebbe un adeguamento dell’ingaggio e soprattutto l’inserimento di una clausola rescissoria accessibile (non superiore ai 90 milioni) che gli permetta di liberarsi in ogni momento. Senza considerare che l’eventuale cessione di Fabian Ruiz garantirebbe al Napoli un’importante plusvalenza da mettere a bilancio, in vista magari del probabile acquisto di un grande attaccante.

Tutti motivi per cui De Laurentiis alla fine potrebbe davvero cedere alle sirene catalane, sempre che il Barcellona decida davvero di investire così pesantemente su Fabian Ruiz. Il primo obiettivo blaugrana infatti è l’acquisto di uno tra Lautaro Martinez e Neymar mentre l’assalto al Napoli partirebbe solo dopo alcune cessioni pesanti. Ecco perché l’ipotesi di una permanenza dell’ex Betis in azzurro non è assolutamente da escludere, anzi.