Calciomercato Napoli, da Joao Pedro e Joronen ai giovani Cistana e Castrovilli: il nuovo Napoli targato Gattuso si baserà sulla competizione nei ruoli

Rifondazione significa anche ripartire da un gradino più in basso, e sembra essere proprio questa l’intenzione del Napoli del futuro. Una squadra che parte da uno zoccolo duro importante, che sacrificherà qualche big ma lo sostituirà degnamente e poi, alle spalle dei titolarissimi, costruirà una seconda squadra di calciatori emergenti, in crescita e con la voglia di sfondare. Non necessariamente tutti giovanissimi ma di sicuro uomini affamati in grado di non far mai abbassare la guardia a chi scende in campo ogni giorno. Si spiegano anche in questo senso gli acquisti di Rrahmani e Petagna, rispettivamente 26 e 25 anni, si spiegano così i sondaggi per il 30enne Joao Pedro del Cagliari e il 27enne Joronen, del Brescia, che più che di Meret potrebbe prendere il posto di Ospina, qualora il colombiano dovesse andar via. Diverso invece il discorso per i giovani talenti nel mirino di Giuntoli. Da Tonali a Kumbulla passando per Cistana, Castrovilli, il giovanissimo Samuele Ricci. Investimenti che con la crisi potrebbero essere anche molto più bassi, acquisti importanti in chiave futura, i possibili titolarissimi della prossima generazione.

Calciomercato Napoli, porte chiuse per Immobile: rinnovo in vista

Chi invece sicuramente non farà parte della rifondazione azzurra è Ciro Immobile, su cui erano circolate timide voci nell’ultimo periodo di un suo possibile ritorno nella sua Napoli. Come riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport, il bomber biancoceleste è pronto a firmare il rinnovo di contratto con la Lazio, che vuole fare di lui il prossimo capitano quando Lulic lascerà il club capitolino. Secondo la rosea, il Napoli ci ha seriamente provato per convincere l’attaccante, ma la sua volontà era già chiara.