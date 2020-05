Calciomercato Napoli, Mertens va via? Spunta un sostituto a sorpresa

Calciomercato intenso in casa Napoli: Mertens potrebbe non rinnovare e salutare, il sostituto arriverebbe direttamente dalla Serie A.

Non è ancora arrivato il tempo delle grandi manovre di calciomercato, ma al Napoli urge anticipare i tempi: la questione scadenze è impellente e, in particolare, è la situazione relativa a Dries Mertens a destare più di qualche semplice sospetto. L’accordo con De Laurentiis sembrava essere soltanto una formalità ma, l’interesse dell’Inter e quello mai sopito del Chelsea, hanno messo più di una pulce nell’orecchio del belga, tentato da una nuova esperienza altrove per un finale di carriera con nuovi stimoli e prospettive: uno stato di impasse che preoccupa i tifosi azzurri, i quali si stanno già preparando psicologicamente all’eventualità di veder partire il loro idolo.

Ma cosa succederebbe in caso di effettiva separazione con Mertens? Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il Napoli avrebbe le idee chiare sul possibile sostituto del belga: Joao Pedro del Cagliari, pronto a fare il grande passo verso una big dopo stagioni ad ottimo livello che lo hanno portato alla ribalta nazionale come uno dei migliori attaccanti del campionato. Inoltre la possibilità di giocare in Europa col Napoli farebbe gola al brasiliano, deciso a compiere il salto di qualità all’età di 28 anni dopo una lunga gavetta e un percorso caratterizzato da lotta e sacrificio.

La storia di Joao Pedro: da attaccante di scorta a bomber vero

La carriera di Joao Pedro prende una direzione importante nel 2010, quando il Palermo lo porta in Italia dall’Atletico Mineiro: in rosanero però accumula solo 4 presenze, da qui la scelta di trasferirsi con la formula del prestito al Vitoria Guimaraes e al Penarol. Nel 2012 c’è l’avventura in Brasile tra le file del Santos, a cui segue quella in Portogallo all’Estoril Praia: è qui che si fa notare dagli osservatori del Cagliari che nel 2014 puntano su di lui e vengono ripagati con goal decisivi.

Impiegato maggiormente da trequartista, Joao Pedro ha giocato da punta vera in questa stagione prima che il campionato venisse sospeso, sostituendo alla perfezione l’infortunato Pavoletti: ben 17 le reti totali in 28 apparizioni, bottino più che sufficiente per attirare l’attenzione del Napoli.