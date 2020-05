Il portiere di “Palombella rossa”, l’uomo che ha di fatto inventato la pallanuoto femminile, compie oggi 70 anni: auguri a Mario Scotti Galletta

Quattro volte campione d’Italia con la Canottieri Napoli di Fritz Dennerlein, vincitore di una Coppa dei Campioni e del Mondiale con la Nazionale Italiana a Berlino nel ’78, Mario Scotti Galletta, 70 candeline oggi, è di sicuro il portiere napoletano di pallanuoto più forte di tutti i tempi.

Oltre alla carriera da atleta, Mario Scotti Galletta ha esordito nel 1989 come attore nel film “Palombella rossa” di Nanni Moretti ed è stato anche allenatore di pallanuoto.

Ma non un allenatore qualunque: è grazie a lui infatti che in Italia nel 1979 entrò in scena la pallanuoto femminile.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Pallanuoto, Rosaria Aiello @NCL: “Rinvio di Tokyo 2020, giusto così”

Mario Scotti Galletta, l’uomo che ha “inventato” la pallanuoto femminile in Italia

Durante il Mondiale a Berlino nel 1978 ci fu un’esibizione di pallanuoto femminile a quattro squadre, tra cui l’Olanda. Al ritorno in Italia, Mario Scotti Galletta contattò la squadra femminile olandese invitandola a Napoli per una serie di allenamenti con la squadra napoletana.

Quello che non sapevano gli olandesi era che la squadra non esisteva ma Mario Scotti Galletta con caparbietà e genialità, nel giro di qualche mese ingaggiò per questa sfida varie nuotatrici e fidanzate dei suoi compagni di squadra. Tra le 13 spiccano Barbara Damiani (sua moglie e attuale allenatrice dell’Acquachiara femminile di serie A2) e Bianca Pirone che hanno contribuito in maniera vigorosa a scrivere la storia della pallanuoto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Pallanuoto Femminile, addio Play off Scudetto: è di nuovo Final Six

La pallanuoto femminile, dalle prime sconfitte all’oro ad Atene

Le prime partite furono delle sconfitte assordanti ma da quel momento il movimento pallanuotistico femminile cominciò a prender vita. Dopo qualche esibizione in giro per l’Europa, nel 1985 la Federazione istituì il primo campionato di pallanuoto femminile.

Alle Olimpiadi di Atene del 2004, la pallanuoto femminile riuscì a conquistare la medaglia d’oro, l’unica di una squadra femminile nelle competizioni a cinque cerchi.

Buon compleanno Mario, e grazie per aver creduto in questo sport!