Cessione Hysaj, l’agente Giuffredi annuncia la volontà del calciatore di andare via. Per sostituirlo il nome nuovo spunta dalla Polonia

Nonostante la scorsa estate sembrava ormai ad un passo dall’addio dopo una stagione con più ombre che luci con il Napoli di Carlo Ancelotti, alla fine Elsed Hysaj è rimasto a Napoli, rimandando il tutto all’anno venturo. Con l’arrivo di Gennaro Gattuso sulla panchina del club partenopeo, l’algerino aveva ricominciato anche a trovare una discreta continuità di rendimento, al punto che il noto agente Mario Giuffredi non aveva chiuso la porta ad un ipotetico rinnovo. Ma probabilmente si trattava solo di parole di circostanza, e nella giornata odierna l’agente ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha praticamente chiuso la porta ad una permanenza in azzurro del suo assistito, annunciando di non voler rinnovare e andare via al termine della stagione: “Hysaj non rinnoverà il suo contratto con il Napoli, la volontà è quella di andare via e lo abbiamo già comunicato al presidente Aurelio De Laurentiis 15-20 giorni fa. Dato che Elsed andrà in scadenza di contratto nel 2021, è interesse anche del club trovare una sistemazione, anche se le vie del mercato sono infinite e potrebbero esserci anche ulteriori colpi di scena in corsa. Però la nostra volontà l’abbiamo comunicata al presidente.”

Cessione Hysaj, per sostituirlo spunta il nome nuovo

Al termine della stagione con ogni probabilità oltre ad Hysaj anche Faouzi Ghoulam sembra destinato a salutare Napoli. Per questo il club azzurro si sta cautelando sondando più giocatori sulle fasce esterne per sostituire i due partenti. Oltre al già noto Tsimikas, seguito però anche dall’Inter, il Napoli sta seguendo anche Michal Karbownik, terzino 19enne del Legia Varsavia. Il terzino polacco ha il contratto in scadenza nel 2021 e potrebbe arrivare in azzurro per una cifra inferiore ai 5 milioni di euro. Secondo alcuni rumors ci sarebbe già stato il primo contatto tra gli uomini di mercato azzurri e l’entourage del calciatore.