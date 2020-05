Si sblocca il rinnovo di Mertens? L’indizio arriva da De Laurentiis

La trattativa per il rinnovo di Mertens potrebbe presto offrire novità: Aurelio De Laurentiis è pronto ad uscire allo scoperto con una mossa inaspettata.

Prosegue il gioco a scacchi tra il Napoli e Dries Mertens, la cui permanenza in azzurro è diventata una questione sempre più seria da affrontare col passare dei giorni che avvicinano il belga alla fatidica data del 30 giugno, quando il contratto vedrà la naturale scadenza. La possibile proroga, necessaria per permettere il completamento della stagione oltre quel limite, renderebbe un pizzico più semplice il compito ad Aurelio De Laurentiis che avrebbe più tempo per convincere definitivamente Mertens a rimanere: ma potrebbe essere un’altra la mossa decisiva per facilitare quella fumata bianca tanto attesa dai tifosi.

Secondo quanto riportato da ‘La Repubblica’, il presidente partenopeo avrebbe intenzione di restituire a Mertens la sua maglia acquistata ad una recente asta benefica per la somma di 15mila euro: un gesto distensivo e utile a ribadire quanto il belga sia centrale nel progetto societario, iniziato in quella famosa estate del 2013 in cui arrivarono, oltre a lui, anche Callejon e Higuain. La prospettiva di fare la storia del Napoli superando Hamsik come migliore marcatore di sempre è un altro valido motivo per prolungare un’avventura messa in pericolo dalle sirene di mercato provenienti dall’Italia e dall’Inghilterra.

Mertens dubbioso, De Laurentiis non demorde

Il fatto che Mertens non abbia ancora sciolto le riserve rappresenta un intoppo nei piani di De Laurentiis che vorrebbe chiudere al più presto la faccenda per potersi concentrare a pieno sull’eventuale ripartenza del campionato. Una scelta, quella del belga, da cui dipende buona parte delle dinamiche psicologiche di uno spogliatoio che ha spesso mostrato falle e punti deboli, smascherati da quell’ammutinamento che tanti strascichi polemici ha lasciato in eredità. Per questo motivo è quanto mai importante che Mertens esca allo scoperto prendendo una posizione e abbandonando il mare di dubbi in cui naviga da qualche mese a questa parte.