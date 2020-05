Allenamenti Napoli, domani la ripresa a Castelvolturno con gruppi separati, ma i nuovi casi positivi preoccupano per la ripartenza. L’opinione di Ascierto

Salvo imprevisti dell’ultim’ora, i giocatori del Napoli a partire da domani torneranno a Castelvolturno per riprendere gli allenamenti in vista della possibile ripartenza del campionato. Come riportato oggi da SkySport, perer garantire il distanziamento sociale i calciatori verranno divisi in due gruppi, uno che si allenerà di mattina e uno il pomeriggio dopo pranzo. 12 calciatori a sessione, 4 per ognuno dei tre campi di Castelvolturno, che saranno assistiti da due membri dello staff del tecnico Gattuso.

Allenamenti Napoli, Ascierto: “Casi positivi in gruppo creano problemi”

Sull’ipotetica ripresa del calcio si è espresso anche l’oncologo dell’ospedale Pascale di Napoli Paolo Ascierto, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “In Campania le cose stanno andando come ci auguravamo ma non bisogna abbassare la guardia, il virus circola ancora e ci vuole poco a vanificare i sacrifici fatti finora.”

Sulla ripresa del calcio: “Se i numeri torneranno a crescere difficile pensare ad una ripartenza della Serie A, perchè vorrebbe dire che ci sono casi di ritorno. Se il trend resta in discesa invece si può pensare ad una ripartenza controllata, con calciatori in sicurezza e porte chiuse. Penso che fino al 2021 non vedremo più tifosi negli stadi. I problemi potrebbero nascere se ci sarà un positivo quando le squadre torneranno a fare allenamenti di gruppo.”