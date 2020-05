Il Napoli sogna in grande: patto tra Gattuso e la squadra

In casa Napoli è imminente il ritorno agli allenamenti in vista dell’ipotetica ripresa del campionato: unione di intenti tra Gattuso e i giocatori.

L’incontro tra la FIGC e il Comitato tecnico-scientifico riavvicina il mondo del calcio alla normalità tanto sospirata: la ripartenza ora è più che possibile e l’accordo sul protocollo di sicurezza sembra essere più vicino. Proprio su questo punto verte il ritorno agli allenamenti collettivi che, come stabilito dall’ultimo DPCM, saranno concessi a partire dal 18 maggio: per ora bisogna accontentarsi di quelli individuali e, a tal proposito, il Napoli è pronto a riaprire i cancelli del centro sportivo di Castel Volturno a partire da domani 9 maggio per consentire ai giocatori di svolgere sedute facoltative, in attesa del via libera definitivo.

Nell’ambiente azzurro c’è la giusta carica per ripresentarsi nel migliore dei modi al finale di stagione, che vedrà la squadra di Gattuso impegnata in dodici partite di campionato, nel ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter al ‘San Paolo’ e in quello degli ottavi di Champions col Barcellona: ‘La Gazzetta dello Sport’ rivela un retroscena, un sogno che la truppa partenopea coltiva da qualche settimana a questa parte senza fare troppi misteri. La zona Champions League è lontana nove punti e non è affatto utopico pensare di poter agguantare l’agognato quarto posto, attualmente occupato dall’Atalanta, soprattutto se verrà confermato il rendimento positivo offerto prima dell’interruzione: ok, dunque, al patto tra Gattuso e la squadra, a cui è stato chiesto di dare tutto nelle partite rimanenti per non avere rimpianti in futuro e chiudere positivamente una stagione iniziata tra mille difficoltà tecniche e ambientali.

Gattuso ci crede: un sogno europeo nel cuore per il Napoli

Da Gattuso un input ben preciso: guai a porsi limiti che minerebbero le ambizioni, sì ad un ottimismo sfrenato che d’ora in poi dovrà accompagnare le giornate dei calciatori del Napoli, chiamati a compiere un ultimo sforzo dopo la pausa forzata che potrebbe ridisegnare la griglia di (ri)partenza del campionato.

La spinta dei tifosi sarà estremamente utile per raggiungere l’obiettivo, nemmeno tanto velato, della Champions League: inimmaginabile fino ad alcune settimane fa e reso possibile da un entusiasmo contagioso, di cui Gattuso è uno degli artefici. E’ giunto il tempo di rimboccarsi le maniche e prendersi le proprie responsabilità: c’è un sogno nel cuore da realizzare che non può più aspettare.