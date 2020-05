Napoli, ufficiale: da domani ripresa degli allenamenti individuali

Il Napoli ha annunciato tramite i canali ufficiali che domani ricominceranno gli allenamenti a Castel Volturno, garantendo tutte le norme di sicurezza

Dopo circa due mesi di stop e di distanziamento sociale, gli azzurri torneranno a Castel Volturno domenica 10 maggio. Giorni ad allenarsi da soli a casa, attraverso videochat o con le schede dei preparatori atletici dello staff di Gattuso. Da domani cambia musica. Certo, non sarà ancora possibile riunire l’intero gruppo, ma finalmente il Napoli ha ufficializzato la ripresa degli allenamenti. Sul profilo ufficiale Twitter della società è stato annunciato che gli esami diagnostici sono terminati e i calciatori “Potranno svolgere allenamenti facoltativi individuali nel rispetto delle norme previste”.

Ripresa allenamenti, da domani le prime sessioni del Napoli: team al completo

Dunque, scongiurati eventuali positivi, i giocatori del Napoli domani daranno il via alla ripresa degli allenamenti. I calciatori verranno suddivisi in due turni, alle 11 e alle 14, e divisi nei 3 campi a disposizione. Non ci saranno dirigenti a Castel Volturno, saranno presenti solo i preparatori, qualche magazziniere e sicuramente un medico sociale. Dunque, il distanziamento sarà abbondantemente rispettato come richiesto dal Dpcm. Naturalmente, gli spogliatoi del Training Center non saranno accessibili. Gli azzurri torneranno nelle proprie abitazioni appena terminato la seduta. Nei prossimi giorni si saprà con certezza se il protocollo redatto dalla Figc e dal Cts sarà valido e permetterà ai club di Serie A, dal 18 maggio, di far svolgere allenamenti di gruppo.

Per Gattuso sarà la prima volta in cui avrà tutta la squadra al completo. Questa lunga pausa ha permesso il recupero assoluto di tutti gli infortunati o gli affaticati, soprattutto per Koulibaly e Malcuit, i quali torneranno a disposizione dopo i rispettivi infortuni. Si ripartirà quasi da zero, poiché qualche certezza Ringhio già ce l’ha. Ma in caso di ripresa del campionato, tutti saranno utili. Si giocherà ogni 3 giorni, con clima tendenzialmente umido e caldo, e la possibilità di inserire 5 sostituzioni durante una partita permetterà un ampia rotazione. Praticamente, ricomincia un’altra stagione.

