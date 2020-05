Di proprietà del Barcellona e nel giro della nazionale spagnola dall’Under 16, quello di Marc Cucurella è sicuramente un profilo molto interessante tra i giovani

Sicuramente non è passato inosservato il tweet del Napoli pubblicato ieri sera, che ha smentito senza mezzi termini e con toni leggermente accesi le parole del presidente del Getafe, il quale aveva dichiarato che il presidente Aurelio De Laurentiis telefonasse ogni 3 giorni per chiedere informazioni su Marc Cucurella. “In tema di Fake News (non ci stancheremo mai di dare battaglia alla manipolazione dell’informazione), leggiamo che il Napoli sarebbe fortemente interessato a Cucurella e che, addirittura, il presidente De Laurentiis chiamerebbe il presidente del Getafe “ogni tre giorni”. È una bufala, una Fake News. De Laurentiis non sa nemmeno chi sia il Presidente del Getafe e non ha mai parlato con i suoi collaboratori di questo Cucurella. #ForzaNapoliSempre“, questa è stata la netta risposta del club azzurro su Twitter, che è subito diventata virale tra i tifosi partenopei e non, con anche un pizzico di ilarità sul calciatore in questione, Marc Cucurella.

Chi è Cucurella? L’identikit del “non-obiettivo” del Napoli

A questo punto, la domanda amletica che i tanti supporter azzurri si saranno chiesti è: “ma chi è questo Cucurella?”. Il terzino spagnolo del Getafe in realtà è assolutamente un profilo molto interessante da non sottovalutare. Classe 1998 e prodotto della cantera del Barcellona, che detiene ancora il cartellino del giocatore, è un terzino duttile bravo sia nella fase di copertura che in quella offensiva, e può giocare tranquillamente anche come esterno di centrocampo. Molto abile nei cross, come testimoniano i 5 assist compiuti nel campionato in corso, dal 2014 ad oggi ha compiuto tutta la trafila nella nazionale spagnola dall’Under 16 all’Under 21, con cui vanta anche un gol nella partita di qualificazione ad Euro 2021 contro il Montenegro. Napoli, sicuro di non essere interessato?