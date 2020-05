Il Napoli appare interessato all’acquisto di Azmoun, attaccante dello Zenit, ma prima di avviare l’operazione sarà necessario liberare un posto da extracomunitario.

Il Napoli questa estate andrà alla ricerca di qualche attaccante in vista di una rivoluzione del reparto offensivo. Uno tra Milik e Mertens lascerà la squadra. Difficile pensare ad un doppio rinnovo. Secondo la Gazzetta dello Sport, l’acquisto dell’attaccante dello Zenit è particolarmente legato al futuro del belga. In caso di cessione, si libererà un ruolo pesante da ricoprire e Azmoun rientra tra i profili seguiti dal Napoli. C’è però un piccolo ostacolo che potrebbe frenare la trattativa con lo Zenit. Gli azzurri dovranno liberare un posto da extracomunitario.

Calciomercato Napoli, per acquistare Azmoun necessario vendere

L’operazione di mercato potrebbe concludersi con una spesa complessiva di 15 milioni, anche se il ds Giuntoli vorrebbe abbassare il prezzo e magari inserire qualche bonus nella trattativa. Tuttavia, prima di acquistare Azmoun, il Napoli dovrà vendere un extracomunitario, visto il regolamento della Serie A. Sono diversi i calciatori che potranno liberare questo posto in favore dell’iraniano. Uno su tutti è Lozano, il quale non è riuscito a trovare spazio e non ha convinto pienamente Gattuso. La Premier League è la destinazione preferita del messicano. Un altro calciatore che potrebbe lasciare Napoli è Leandrinho, ceduto in prestito questo inverno in Brasile. Infine, Hysaj libererà quasi certamente il posto da extracomunitario. L’agente ha recentemente dichiarato che il terzino non rinnoverà il contratto con gli azzurri per provare una nuova avventura.

Dunque, l’affare tra il Napoli e Azmoun potrebbe concludersi con un successo, visto comunque il prezzo del cartellino molto accessibile. L’attaccante iraniano ha segnato 10 reti fino a questo momento nel campionato russo, attualmente sospeso per la pandemia. L’approdo in Serie A sarebbe particolarmente stimolante per il calciatore che ha avuto esperienze solo in Iran e in Russia.

