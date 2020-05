Calciomercato.it riparte: nuova veste grafica e sito più dinamico

Arriva la nuova versione di Calciomercato.it: scopriamola insieme!

Una bella notizia per gli appassionati di calcio e di calciomercato. Arriva la nuova versione di Calciomercato.it, il nostro sito-partner più importante, che si arricchisce di una nuova veste grafica e di un progetto editoriale molto più dinamico. Una ventata di freschezza per la redazione di Cm.it, diretta da Eleonora Trotta e composta da professionisti di riconosciuto prestigio nazionale e internazionale sempre pronti ad aggiornare in tempo reale i lettori con tutte le più importanti indiscrezioni di calciomercato.

La sezione calciomercato Napoli di Calciomercato.it

Particolarmente nutrita anche la sezione calciomercato Napoli, con una “cellula” redazionale che presenta nomi di altissimo spessore come Ciro Troise, Mirko Calemme, Bruno De Santis e tanti altri. Ragazzi giovani, brillanti e sempre sul pezzo, che vanno ad arricchire un gruppo storico che ormai aggiorna costantemente i lettori da oltre 10 anni, sempre con la stessa passione e con la stessa professionalità. Le pagelle sul Napoli, invece, sono affidate al nostro Antonio Papa.

La redazione di Napolicalciolive.com vuole fare un grande In bocca al lupo ai colleghi-amici di Calciomercato.it, con l’augurio che sia un nuovo inizio di qualcosa di grande. Ad maiora!