Il punto su quando riparte la Serie A con tutte le ultime dichiarazioni di politici, virologi e addetti ai lavori. Nei prossimi giorni la decisione.

Molte squadre di Serie A hanno ripreso gli allenamenti individuali come permesso dal Governo ma restano ancora molti dubbi sulla ripartenza del campionato. A pesare sono soprattutto i nuovi contagi che hanno colpito alcuni calciatori e la penuria di tamponi. Importanti novità sono attese prima del 18 maggio, quando le squadre dovrebbero avere l’ok per ricominciare ad allenarsi in gruppo. Ma l’ultima parola, ovviamente, spetterà al Governo.

Serie A, settimana decisiva: mercoledì assemblea di Lega

Lunedì 11 maggio ore 10.15 – Ancora non si è espresso il comitato tecnico-scientifico riguardo la ripresa degli allenamenti di gruppo. Tuttavia, non si ferma il lavoro della Lega Serie A, il quale ha fissato per mercoledì un appuntamento importante per discutere su eventuali aggiornamenti e sul rapporto con i licenziatari dei diritti audiovisivi del campionato per il triennio 2018-2021. E’ atteso lo stesso mercoledì, alle ore 16, l’informativa alla Camera dei deputati del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. E’ atteso anche il Consiglio Federale della Figc, programmato l’8 maggio e poi posticipato, in attesa di novità riguardanti la ripartenza della Serie A.

Quando riparte la Serie A, oggi l’ok del CTS?

Domenica 10 maggio ore 10.01 – In tal senso importanti novità sono attese in queste ore quando dovrebbe arrivare l’ok del Comitato tecnico-scientifico agli allenamenti di gruppo. Un primo passo decisamente incoraggiante per la ripresa del campionato, seppure non ancora sufficiente. La prossima settimana è atteso un confronto diretto tra il mondo del calcio e il Premier Conte. E sarà lo stesso Premier a fissata la data definitiva per il via libera agli allenamenti, al momento individuata nel 18 maggio, col prossimo DPCM.

Il Comitato tecnico-scientifico inoltre invierà la sua relazione al Ministero della Salute sulla possibile ripartenza con alcuni punti fermi. Tra questi resta l’isolamento obbligatorio di 14 giorni, non solo per gli eventuali calciatori contagiati, ma anche per tutti coloro che sono venuti in contatto con i positivi al Coronavirus. Una misura che rischia seriamente di bloccare ancora il campionato.

Spadafora non si sbilancia: “I nuovi contagi non fanno ben sperare”

Sabato 9 maggio ore 14.00 – Dopo il cauto ottimismo sulla ripresa della Serie A diffuso dalla sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, a frenare di nuovo sulla ripartenza del calcio è il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora che intervistato da ‘Seila TV’ si mostra preoccupato per le ultime notizie: “Le notizie di queste ore dei contagi in alcune squadre di calcio non ci fanno ben sperare. Fino a quanto non capiremo quale sarà l’evoluzione sanitaria, non potremo dare una risposta certa. La parola d’ordine, anche alla luce del recente incontro col Comitato tecnico-scientifico, è stata “prudenza”. Ovviamente quello che è successo nelle ultime ore non aiuta”.

Il riferimento è alle positività rilevate dai tamponi per 6 tesserati della Fiorentina, un calciatore del Torino e ben quattro giocatori della Sampdoria. Mentre resta un giallo la presunta positività di alcuni giocatori del Milan.

Il Ministro dello Sport comunque rimanda tutto alla prossima settimana: “Prima del 18 maggio, saremo in grado di capire, sulla base dell’analisi della curva, l’andamento dei contagi dopo questa prima apertura.A breve arriverà il responso del Comitato tecnico-scientifico sul protocollo della FIGC.Capiremo se le perplessità che il Comitato tecnico-scientifico ha espresso sono state superate o se purtroppo restano tali. Queste due cose insieme, ci consentiranno di decidere”.

La Serie A riparte? La sottosegretaria Zampa: “C’è un modello italiano”

Venerdì 8 maggio ore 16.31 – Decisamente più ottimista sulla ripresa del campionato la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa, che ha parlato di un modello italiano: “Si va verso una soluzione ed è la soluzione che i tifosi di calcio si aspettano.Il via libera ancora non c’è, ma si va verso una buona direzione. A questo punto la mediazione andrebbe in questa direzione: la squadra, l’allenatore, tutto lo staff, viene trattata come una grande famiglia che si mette da sola in una specie di clausura. Si apriranno le porte del centro sportivo, si entra tutti negativi, fanno gli allenamenti di squadra e dopo 15 giorni i dati epidemiologici ci diranno se si potrà fare un ulteriore passo. Così si può immaginare di tornare a giocare, dunque è un punto di mediazione che si sta facendo per la tutela dei giocatori e delle squadre con tutte le persone coinvolte. Questo è il modello italiano che garantisce la salute di tutti i componenti: entrano sani e devono restare sani”.

La posizione della società: Juve e Milan per la ripresa

Venerdì 8 maggio ore 14.35 – Dopo la Juventus, che si era espressa chiaramente a favore del ritorno in campo durante l’ultima Assemblea di Lega con l’intervento del presidente Agnelli, anche il Milan si è schierato per tornare in campo il prima possibile come confermato dal presidente rossonero Paolo Scaroni: “La mia posizione è chiara e l’ho espressa anche in Lega: voglio finire il campionato. Siamo qui per giocare, vogliamo giocare e vogliamo arrivare alla fine di questo campionato, è possibile e fattibile. La decisione finale non spetta né alla Lega né ai club, neanche ai giocatori. Prima al virus e poi al governo, devono dire cosa possiamo fare e cosa non possiamo fare. Prima del 18 non possiamo organizzare gli allenamenti dei giocatori a meno che il Governo non cambi idea. E’ impensabile tornare a giocare senza alcune settimane di allenamenti”.