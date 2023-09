Garcia non lo vede: a Napoli ora scoppia il caso

Rudi Garcia ha concesso pochissimi minuti al giocatore: scoppia un nuovo caso nello spogliatoio del Napoli.

Il Napoli ha intenzione di confermarsi campione d’Italia dopo lo storico scudetto conquistato nella passata stagione, ma ciò non sarà affatto facile e le prime partite lo hanno subito messo in chiaro.

Dopo le prime due giornate dove gli azzurri avevano ottenuto due successi, prima della sosta è arrivata la sconfitta con la Lazio che non è andata giù a molti tifosi partenopei, soprattutto per la prestazione offerta. Nel mirino delle critiche è finito ovviamente Rudi Garcia che deve subito fare i conti con la calda piazza azzurra che si è lamentata subito per le crepe difensive messe in evidenza nel secondo tempo coi biancocelesti.

Oltre che con i tifosi, però, il tecnico francese deve risolvere anche i primi problemi che si stanno venendo a creare in seno alla squadra azzurra dove è scoppiato un nuovo caso. In questo avvio di stagione, infatti, ha sorpreso tutti la decisione di Garcia di far giocare pochissimi minuti ad Eljif Elmas, ritenuto importante invece dall’ex allenatore azzurro Spalletti e dalla stessa società partenopea.

Il macedone non può essere contento e la gestione che sta avendo di lui il tecnico francese sta facendo molto discutere, aprendo anche scenari sul suo futuro che erano impensabili prima dell’inizio di questa stagione.

Napoli, scarso minutaggio per Elmas: il macedone ora è un caso

Nella scorsa stagione, Eljif Elmas è stato spesso e volentieri fondamentale per Spalletti ed anche i tifosi del Napoli si sono sorpresi per le prestazioni offerte dal macedone. Tuttavia, per il centrocampista classe 1999 le cose sono cambiate da quando è arrivato Rudi Garcia che pare non sia particolarmente entusiasta dell’ex giocatore del Fenerbahce.

A conferma di ciò, sarebbero i soli 21 minuti disputati da Elmas in queste prime tre giornate. Un minutaggio davvero scarso per il macedone che dopo aver giocato 14 minuti con il Frosinone e appena 7 minuti con il Sassuolo, è rimasto in panchina nella sfida contro la Lazio ed ora è davvero un caso che sta facendo molto discutere.

Sulla situazione di Elmas si è espresso il Corriere dello Sport che ha sottolineato come tutto ciò sia un vero e proprio paradosso. Il noto quotidiano romano ha rivelato infatti come il Napoli abbia rinunciato a ben 30 milioni di euro in estate, offerti da Lipsia e Liverpool, pur di mantenere in rosa il giocatore macedone, ritenendolo importante, mentre appare molto indietro nelle gerarchie di Garcia

Il contratto di Elmas con il Napoli scade nel 2025 e gli azzurri hanno già avviato con il macedone i discorsi per il rinnovo, ma il poco minutaggio potrebbe aprire degli scenari nuovi sul suo futuro. Qualora Garcia dovesse continuare ad utilizzarlo con il contagocce, il centrocampista potrebbe anche iniziare a fare delle riflessioni riguardo il rinnovo ed un addio al Napoli potrebbe non essere più impensabile come lo era fino a qualche mese fa.