Napoli trema, top club su Kvaratskhelia: i dettagli

L’esterno georgiano è finito nel mirino di una grande squadra europea. C’è preoccupazione tra i tifosi azzurri

Nell’ultima settimana in casa Napoli ha tenuto banco il tema del rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. L’esterno georgiano, arrivato in Campania durante l’estate del 2022 tra grande scetticismo, è reduce da una stagione brillante, culminata con la vittoria dello scudetto e con i quarti di finale di Champions League.

Adesso, considerato il rendimento offerto dal calciatore e l’interessamento dei top club europei nei suoi confronti, l’entourage vorrebbe che il presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis, gli ritoccasse l’ingaggio.

Dopo varie indiscrezioni a riguardo, il Napoli ci ha tenuto a smentire qualsiasi negoziazione per un prolungamento del contratto di Kvaratskhelia tramite una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale. L’idea di De Laurentiis, probabilmente, è quella di continuare per un altro anno alle cifre attuali per poi adeguare l’ingaggio all’inizio del prossimo campionato. La lontana scadenza datata giugno 2027, peraltro, permette al club di gestire la situazione – valutando anche l’ipotesi cessione – senza particolari patemi. A proposito di cessione, qualche ora fa è giunta dall’Inghilterra una notizia di mercato che non farà certamente piacere ai tifosi partenopei.

Kvaratskhelia, quale futuro? La notizia dall’Inghilterra

Secondo i rumorsi provenienti dalla Gran Bretagna, il futuro di Kvaratskhelia potrebbe essere lontano dall’ombra del Vesuvio. Perché c’è un top club europeo che starebbe pensando seriamente di investire sul talento del georgiano, incluso nella lista dei candidati al Pallone d’Oro 2023. Si tratta di una squadra di Premier League in procinto di salutare il suo uomo più rappresentativo.

Il club in questione è il Liverpool, che intanto ha messo nel mirino anche Nicolò Barella e Lautaro Martinez dell’Inter. Secondo i colleghi d’oltremanica, la compagine inglese sarebbe pronta a puntare sul numero 77 del Napoli nel caso in cui Mohamed Salah salutasse la Premier League dopo sette stagioni.

L’attaccante egiziano è finito nel mirino del calcio arabo, più precisamente dell’Al Ittihad, che durante l’estate ha provato a strapparlo ai Reds senza avere troppa fortuna: non è detto che non ci riprovi e che l’operazione non possa concludersi nelle prossime finestre di mercato. Se si concretizzasse questo tipo di scenario, i tifosi del Napoli dovrebbero iniziare a preoccuparsi di perdere uno dei calciatori più talentuosi della rosa partenopea.

