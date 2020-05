Calciomercato Napoli in entrata: nuovo nome per l’attacco

Il Napoli si cautela sul calciomercato in vista del possibile addio di Mertens: Giuntoli segue i progressi di un astro nascente del calcio sudamericano.

Il Napoli ha sempre avuto un ottimo rapporto con gli attaccanti uruguaiani: basti pensare a Fonseca e a Zalayeta o, in tempi più recenti, al ‘Matador’ Cavani. A questa prestigiosa lista potrebbe presto aggiungersi un altro interprete della ‘garra charrua’: Brian Rodriguez è il nuovo che avanza, destinato a prendere le redini dell’attacco della ‘Celeste’ con cui ha già realizzato tre goal in sei partite a soli 19 anni (ne compirà 20 tra sei giorni). Rispetto agli illustri sopracitati colleghi, Rodriguez ama spaziare in tutte le posizioni del reparto avanzato, in particolare sul lato sinistro dove riesce ad esprimere al meglio la sua esplosività tecnica.

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, anche il Napoli si è iscritto alla lista delle pretendenti per il ragazzo cresciuto nelle giovanili del Penarol e attualmente di proprietà del Los Angeles FC: per il suo cartellino potrebbero bastare 10-15 milioni di euro, una sorta di investimento per il futuro che per Rodriguez si prospetta roseo e ad alti livelli.

Calciomercato Napoli, l’agente di Rodriguez apre all’Italia

Giocare in un campionato come la Serie A è una delle ambizioni di Rodriguez, pronto a mettersi in gioco in un contesto certamente più competitivo della Major League Soccer. Intervistato da ‘sampdorianews.net’, il suo agente Pablo Betancourt ha aperto in maniera netta ad un trasferimento in Italia: “E’ un campione e sto facendo di tutto per portarlo in Europa, particolarmente in Italia. Mi ricorda molto l’ex Inter e Lazio Ruben Sosa, in versione moderna. Interessa molto anche alla Sampdoria”.

Oltre che dai blucerchiati, il Napoli dovrà guardarsi le spalle anche dal Bologna, altro club attratto dalle potenzialità di Rodriguez e tentato dal presentare un’offerta: una corsa a tre che potrebbe presto coinvolgere altre società europee.