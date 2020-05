Mertens ha riconquistato subito i tifosi del Napoli, dopo le indiscrezioni che lo volevano all’Inter: tanti messaggi d’amore sul suo profilo social

Il profilo social Instagram di Mertens sta letteralmente impazzando negli ultimi giorni. Prima c’è stata la fuga di notizie di un accordo già trovato con l’Inter. Poi, diverse fonti hanno dato per fatto il rinnovo con gli azzurri. Dries sarebbe convinto a restare e, secondo la Repubblica, ci sarebbe un accordo biennale di 4 milioni l’anno. Ai tempi del Covid le trattative si formalizzano via Skype, e così ha fatto anche il calciatore: Giuntoli ha ricevuto il sì alla proposta tramite una videochiamata. Dunque, i tifosi del Napoli stanno continuando da ieri a mandare messaggi d’amore sotto l’ultima foto postata da Mertens, risalente a 5 settimane fa.

Mertens riconquista Napoli e i tifosi con una doppietta speciale

Gli stessi fan di Ciro avevano lanciato un hashtag per far cambiare idea al giocatore, visto il forte interesse dell’Inter e della possibilità di lasciare la città partenopea. C’era chi lo dava già per venduto o lo descriveva come mercenario, chi era incredulo e non voleva credere al suo trasferimento in neroazzurro. Non poteva finire così una storia d’amore lunga 7 anni. Dunque, in 24 ore si è ribaltata la situazione e De Laurentiis ha proposto un contratto evidentemente adeguato alle esigenze del belga. Oltre la notizia del rinnovo, Mertens è stato protagonista di un bellissimo gesto: ha regalato una maglietta ad un ragazzino di nome Umberto, pestato da un gruppo di bulli nei giorni scorsi. Questo episodio, filmato dagli stessi colpevoli, è balzato su tutti i giornali locali e ha scosso la coscienza a tante persone. Anche Mertens e Insigne, hanno voluto contribuire a regalare un sorriso ad Umberto e hanno deciso di donare la propria divisa azzurra. Il giovane e Dries si sono incontrati e hanno scattato una foto con la maglia firmata. Mertens ha dimostrato ancora una volta a tutta la città che si sente davvero un napoletano, coinvolto a tutto tondo anche nei fatti di cronaca, ed è pronto a scendere in campo in prima persona quando è possibile. Per la sua Napoli, per il suo popolo.

I tifosi azzurri in poche ore hanno rivisto il loro Ciro, quello che siglava doppiette come queste. Ora, manca solo l’ufficialità al rinnovo, ma la fiducia è stata ampiamente riconquistata.

