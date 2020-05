Belotti obiettivo del Napoli? Cairo esce allo scoperto

Andrea Belotti è uno dei nomi in lizza per rinforzare l’attacco del Napoli: il presidente del Torino fa chiarezza sul futuro del bomber granata.

Il classico valzer degli attaccanti non ha ancora avuto inizio: colpa della pandemia che ha stravolto i piani del calcio europeo e le tempistiche di un mercato che sarà alquanto anomalo, in procinto di protrarsi fino ad autunno inoltrato. Al Napoli si prospetta un gioco d’incastri legato al destino di Dries Mertens e Arkadiusz Milik: se il belga sembra vicinissimo al rinnovo, non si può dire lo stesso per il polacco sul quale pesa l’incombenza di trovare una volta per tutte il bandolo della matassa e sciogliere le riserve dando una risposta certa al club sul prolungamento dell’accordo in scadenza nel 2021.

Se l’addio dell’ex Ajax dovesse concretizzarsi, il Napoli potrebbe riflettere sull’eventualità di tornare sul mercato per bloccare un’altra prima punta: oltre che su Andrea Petagna, già sicuro componente della rosa azzurra per la prossima stagione, i tifosi non avrebbero disdegnato di contare su un altro Andrea, quel Belotti che da anni solletica le fantasie di Aurelio De Laurentiis e dei suoi collaboratori. A smorzare gli entusiasmi partenopei ci ha però pensato Urbano Cairo: come riportato da ‘Tuttosport’, il presidente del Torino ha dato mandato al neo ds Vagnati di far sapere alle pretendenti che il ‘Gallo’ “non è in vendita”. Un messaggio forte e chiaro indirizzato, oltre che al Napoli, anche a Fiorentina, Milan ed Everton, tutte spasimanti di Belotti.

Niente Belotti? Il Napoli si ‘consola’ con Everton

‘Sfumato’ Belotti, il Napoli può concentrare le proprie risorse sull’acquisto di un altro attaccante con caratteristiche diverse: quell’Everton Soares per il quale Giuntoli ha avanzato un’offerta di 25 milioni di euro al Gremio proprietario del cartellino. Proposta che sarebbe già stata accettata dai brasiliani secondo il giornalista Maurizio Pistocchi, autore di un tweet che non lascia spazio ai dubbi.