L’agente di Petagna: “Il Napoli ha già deciso il suo futuro”

Il destino di Andrea Petagna è scritto: prima cercherà di salvare la SPAL, poi penserà all’avventura di Napoli. E a tal proposito il suo agente è chiaro.

L’emergenza Coronavirus ha sconvolto i piani del calcio giocato e del mercato, che con ogni probabilità si svolgerà per un mese a partire dall’1 settembre, il giorno dopo la chiusura della stagione 2019/20 come stabilito dalla FIGC nell’importante Consiglio Federale andato in scena ieri. Proprio su questo tema urge aprire una parentesi sulla situazione di quei calciatori che dopo il 30 giugno dovranno cambiare squadra: cosa accadrà? Ci sarà una proroga per consentire di completare il campionato con la stessa maglia? Questo è il caso di Andrea Petagna, acquistato dal Napoli che lo scorso gennaio l’ha lasciato in prestito alla SPAL fino al 30 giugno appunto.

In attesa di capire quale sarà il suo immediato futuro, l’attaccante di scuola Milan può guardare con ottimismo a quello a lungo termine che avrà il colore azzurro del Napoli. Almeno stando alle dichiarazioni rilasciate dal suo agente Giuseppe Riso ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss’: “Petagna è abituato a vivere l’atmosfera delle grandi squadre, l’ha fatto al Milan e sa che aria si respira. Negli ultimi anni ha fatto bene anche in Europa con l’Atalanta, ora è migliorato notevolmente in zona goal. E’ in grado di fare sia la prima che la seconda punta, può compiere il grande salto nel calcio europeo. Giuntoli si è mosso velocemente per prenderlo in tempi brevi, lavora in simbiosi con Gattuso: è vero che De Laurentiis voleva pagarlo di più per averlo a disposizione fin da subito. Vi dirò di più: Giuntoli lo sta blindando anche adesso. Gli è arrivata un’offerta ma l’ha rifiutata. Petagna al Torino? Non erano i granata il club di cui parlavo. Alla prima telefonata con Giuntoli mi è stato detto che il Napoli non ha intenzione di parlare di Andrea con altre società. Questo attestato di stima ha fatto molto piacere a Petagna. Offerta dalla Premier? L’avete detto voi, non io (ride, ndr)”.

Petagna non vede l’ora: al Napoli duetterà con Mertens

La notizia dell’accordo raggiunto tra Mertens e il Napoli ha fatto enorme piacere a Petagna, come raccontato da Riso: “Andrea non vede l’ora di indossare la maglia del Napoli, è emozionato per questo. Ieri è stato il primo a mandarmi un messaggio per il rinnovo di Mertens, era contento perché quando si gioca con un campione del genere il pallone ti arriva sempre. Per me entrambi sanno fare tutto, goal e assist. Poi è chiaro che Dries si è imposto in campo internazionale e Andrea potrà imparare molto da lui”.