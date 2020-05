Calciomercato Napoli, ag. Hysaj: “Roma? Non vero. Veretout piace a Gattuso”

Mario Giuffredi, agente di Hysaj, esclude la trattativa tra il Napoli e la Roma per il terzino. E fa tremare i tifosi sulla situazione di Mario Rui e Di Lorenzo.

L’agente Mario Giuffredi ha annunciato due mesi fa che Elseid Hysaj non avrebbe rinnovato con il Napoli. In questa lunga pausa il nome dell’albanese è stato sempre accostato alla Roma, ma il procuratore smentisce tutto: “Hysaj alla Roma? Una cazzata. Con i problemi che ci sono non si pensa al mercato”. Lo stesso agente assiste anche gli altri due terzini azzurri Di Lorenzo e Mario Rui. Il primo ha un contratto in scadenza fino al 2024, mentre il portoghese ne ha uno fino al 2022. E le parole del procuratore a Radio Punto Nuovo non sono così incoraggianti: “Entrambi dovrebbero restare, ma se non si trova un accordo…Credo che nei tempi dovuti, la dirigenza si accorderà con tutti”. Giuffredi ha spiegato anche la situazione di chi non rinnoverà entro fine giugno: “Chi ha il contratto in scadenza al 30 giugno non deve più giocare con il club. Altrimenti, si dovrebbero prolungare scadenze e prestiti”.

Calciomercato Napoli, Giuffredi: “Veretout? ADL aveva chiamato a la Roma a Gennaio”

L’entourage di Hysaj è lo stesso anche del centrocampista francese, obiettivo del Napoli: “Veretout ha la stima di Gattuso, ma la Roma non l’ha voluto dare a gennaio quando chiamò De Laurentiis. Non so cosa succederà, lui sta bene nella Capitale, non ci pensa al mercato”. L’ex viola veste la maglia giallorossa da appena un anno, e già l’estate scorsa era stato vicinissimo all’approdo in azzurro. Il nome potrebbe ritornare in auge per la prossima sessione di mercato, visto il futuro incerto di Allan. Poi, Giuffredi ha parlato di Faraoni, altro obiettivo del Napoli: “Il valore del mio giocatore dovrà darlo il Verona – e poi ha aggiunto – Si dovrebbe confermare in un grande club”.

POTREBBE INTERESSARTI >>> L’agente di Petagna: “Il Napoli ha già deciso il suo futuro”