Hysaj verso l’addio al Napoli, l’agente: “Quasi impossibile che resti”

L’agente di Elseid Hysaj è pessimista sulle possibilità di permanenza al Napoli del suo assistito: addio scontato in estate.

Sembra essere giunta ai titoli di coda l’esperienza al Napoli di Elseid Hysaj: nonostante il contratto con il club azzurro scada il 30 giugno 2021, il divorzio alla fine di questa stagione appare pressoché scontato. Almeno a giudicare dalle parole pronunciate dal suo agente, Mario Giuffredi, intervenuto sulle frequenze di ‘Radio Punto Nuovo’: “Hysaj è stato il migliore della Serie A per tre anni e, nel periodo in cui è sceso in campo con Gattuso in panchina, ha dimostrato di poter giocare ancora ad un livello molto alto. E’ quasi impossibile, però, che resti a Napoli: da parte mia non ci sarà mai una scortesia nei confronti del Napoli, ma è giusto che le rispettive strade si separino”.

Un fulmine a ciel sereno arrivato proprio in uno dei momenti migliori per Hysaj: da quando Gattuso ha sostituito Ancelotti, l’albanese ha collezionato dieci gettoni tra campionato e Coppa Italia, rimanendo in panchina durante l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona.

Hysaj e l’addio al Napoli: ecco dove potrebbe giocare il prossimo anno

Ma dove giocherà Hysaj ai nastri di partenza della prossima stagione? Alla porta del Napoli potrebbero bussare alcuni club di Premier League: in primis il Manchester United che, in passato, ha mostrato un tiepido interesse mai sfociato in una vera e propria trattativa. Ricordiamo che nel contratto di Hysaj è presente una clausola rescissoria da 50 milioni valida solo per l’estero: difficile, comunque, che De Laurentiis trovi qualcuno disposto a sborsare una cifra così importante per un giocatore che tra poco più di un anno potrà essere acquistato a parametro zero.