Sospensione Champions ed Europa League, arriva il comunicato ufficiale della UEFA. A serio rischio anche Euro 2020. Domani il consiglio di amministrazione

Alla fine, anche la UEFA ha dovuto arrendersi alla pandemia di Coronavirus che ha colpito l’Italia in primis ma anche tutta l’Europa. Ieri tra partite a porte aperte e partite a porte chiuse si è svolta normalmente l’andata degli ottavi di Europa League, ad eccezione di Siviglia-Roma e Inter-Getafe, rinviate a causa del blocco dei voli tra Italia e Spagna. Nella giornata di domani è attesa anche la videoconferenza del consiglio di amministrazione in cui verrà decisa la sorte delle due competizioni europee e di Euro 2020, in programma il prossimo giugno e che a questo punto rischia seriamente di saltare. Ufficialmente rinviata Barcellona-Napoli dunque, in programma mercoledì prossimo. Ufficiale lo stop anche della Premier League.

Sospensione Champions ed Europa League: Il comunicato

La UEFA in giornata ha emanato un comunicato che anticipa la sospensione di Champions ed Europa League. Domani il consiglio di amministrazione per discutere il da farsi. Ecco il comunicato:

“Alla luce degli sviluppi dovuti alla diffusione del COVID-19 in Europa e delle relative decisioni prese da diversi governi, tutte le partite delle competizioni UEFA per club in programma la prossima settimana vengono posticipate.

Ciò include le rimanenti partite di UEFA Champions League, Round of 16 di ritorno, in programma il 17 e 18 marzo 2020; tutte le partite di UEFA Europa League, Round of 16 dell’andata, in programma il 19 marzo 2020; tutte le partite della UEFA Youth League, quarti di finale in programma il 17 e 18 marzo 2020.

Ulteriori decisioni su quando si svolgono queste partite saranno comunicate a tempo debito.

A seguito dei rinvii, anche i sorteggi dei quarti di finale di UEFA Champions League e UEFA Europa League previsti per il 20 marzo sono stati rinviati.

La UEFA ha invitato ieri rappresentanti delle sue 55 federazioni associate, insieme ai consigli di amministrazione dell’European Club Association e delle Leghe europee e un rappresentante della FIFPro, a una riunione di videoconferenza martedì 17 marzo per discutere della risposta del calcio europeo allo scoppio.”