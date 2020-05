E’ ufficiale il nuovo protocollo sugli allenamenti: ma c’è ancora un dubbio

Il Comitato Tecnico Scientifico del Governo ha accolto le richieste della Lega di Serie A sul nuovo protocollo per gli allenamenti: c’è ancora un nodo da sciogliere.

La FIGC ha stilato il nuovo protocollo sugli allenamenti di gruppo – le cui linee guida sono state finalmente validate dal Comitato Tecnico Scientifico del Governo – ed è il primo passo verso la vera ripresa del calcio. Restano enormi dubbi sull’iter da seguire in caso di positività al Covid, poiché il nuovo protocollo prevede la quarantena di tutta la squadra per 14 giorni. Finché si tratta soltanto degli allenamenti non è un grosso problema, ma quando poi inizierà il campionato bisognerà trovare una soluzione alternativa se non si vuole rischiare di mandare tutto a monte.

FORSE POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Quando riparte la Serie A? Spadafora è ottimista: “Anche il calcio riprende”

Via libera agli allenamenti collettivi con il nuovo protocollo: il Napoli scalda i motori

Intanto il Napoli ha ripreso a toccare il pallone, che mancava da più di 2 mesi. Fino all’ok del CTS sul protocollo i contatti fra i calciatori sono rimasti un miraggio, ma finalmente si torna anche a rivedere gli allenamenti di gruppo e le partitelle. Si accelera in vista della ripresa che ormai, salvo sorprese, sembra decisa per il 20 di giugno con chiusura del campionato entro il 20 di agosto. Manca meno di un mese, quindi, e la squadra va preparata al meglio. Mister Gattuso torna a ringhiare: saranno 4 settimane importanti, chi arriva preparato nel migliore dei modi alla ripresa avrà un vantaggio enorme sulle avversarie. 20 giugno – 20 agosto: dopo i due mesi che hanno cambiato la storia del calcio, ecco due mesi di calcio, calcio vero, che possono cambiare la storia dell’intero campionato.