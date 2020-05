Le strategia di calciomercato del Napoli per questa estate: chi parte e chi resta. Rinnovi, possibili cessioni milionarie e dolorosi addii.

Quella di questa estate sarà una sessione di calciomercato bollente per il Napoli, alle prese con un inevitabile ricambio generazionale che porterà probabilmente all’addio di alcune delle colonne degli ultimi anni. Tanti infatti sono i big che potrebbero finire sulla lista dei cedibili per dare vita a un nuovo ciclo sotto la guida di Gattuso.

Calciomercato Napoli, portieri e difensori: Meret in bilico

Nei primi mesi sulla panchina azzurra il nuovo tecnico ha puntato molto su Ospina relegando Meret al ruolo di secondo. Un ruolo che sta sicuramente stretto al giovane portiere, tanto che nei prossimi mesi Meret potrebbe decidere di cambiare aria anche per non perdere il treno che porta agli Europei. Sempre che prima non riesca a conquistare Gattuso. In difesa invece le uniche certezze al momento sono Di Lorenzo, Manolas e Mario Rui mentre in partenza ci sono Hysaj e Ghoulam. Maksimovic sembra a un passo dal rinnovo. Resta da capire la volontà di Koulibaly che stavolta davanti a una grande offerta potrebbe partire. Probabile infine che Luperto venga girato in prestito altrove per crescere. Il Napoli intanto si è già assicurato Rrahmani, rivelazione del Verona.

Calciomercato Napoli, centrocampo: Zielinski rinnova

A gennaio la società ha rinforzato il reparto con gli acquisti di Demme e Lobotka, ma il secondo finora non ha convinto del tutto. Manca ormai solo l’ufficialità per il rinnovo di Zielinski, vero e proprio pallino di Gattuso. Così sul mercato è finito Allan, mentre Fabian Ruiz è molto corteggiato in Spagna dove Barcellona e Real Madrid potrebbero contenderselo a suon di milioni. Resterà sicuramente anche Elmas, prezioso jolly già utilizzato con ottimi risultati anche come esterno offensivo.

Calciomercato Napoli, attacco: Mertens resta, Milik parte

Grossi movimenti pure in attacco dove per un Mertens che rinnova c’è un Milik deciso a lasciare Napoli. La società a gennaio ha già acquistato Petagna, che però potrebbe essere girato altrove. Al posto del polacco quindi non si esclude l’acquisto di un bomber di primissima fascia. Sicuro della conferma il capitano Insigne, sembra difficile invece che Lozano possa restare un’altra stagione a scaldare la panchina. Salutano Llorente e soprattutto Callejon, punto fermo del Napoli ormai da anni. L’esterno spagnolo non rinnoverà il contratto in scadenza. Al suo posto è già arrivato Politano a gennaio. Da valutare la posizione di Ounas e Younes.

Percentuali permanenza al Napoli

Portieri

Ospina 99%

Meret 60%

Karnezis 50%

Difensori

Di Lorenzo 100%

Malcuit 99%

Manolas 100%

Maksimovic 80%

Koulibaly 60%

Luperto 50%

Rramhani 50%

Mario Rui 90%

Ghoulam 5%

Hysaj 20%

Centrocampisti

Demme 100%

Lobotka 90%

Zielinski 95%

Allan 40%

Fabian Ruiz 70%

Elmas 100%

Attaccanti

Insigne 100%

Milik 30%

Mertens 90%

Politano 99%

Petagna 50%

Lozano 30%

Callejon 20%

Llorente 10%

Younes 30%

Ounas 30%