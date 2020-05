Si sblocca il rinnovo di Meret? Il Napoli spinge per la firma

Il rinnovo di Alex Meret è uno degli argomenti più caldi in casa Napoli: il portiere chiede garanzie, la società spinge per la firma in tempi brevi.

Se il campionato dovesse riprendere – la direzione è questa d’altronde – al Napoli dovranno eliminare un dubbio bello grosso su chi sarà il guardiano titolare della porta: Ospina sembra ancora in vantaggio su Meret che, dopo la trasferta di Genova del 3 febbraio, ha dovuto lasciare il posto al collega colombiano. Gattuso predilige la ripartenza di qualità dal basso e nel gioco con i piedi l’ex Arsenal è il preferito: sa comunicare con i difensori che in lui vedono un punto di riferimento, una sicurezza sulla quale poter contare.

Situazione che a Meret non può andare bene: a 23 anni non ha intenzione di fare il secondo ad un compagno che, seppur esperto, durante la sua esperienza all’Arsenal faceva da riserva a Cech. Per questo motivo, l’ex SPAL chiede garanzie ben precise prima di porre la firma sul rinnovo di contratto che il Napoli vorrebbe arrivasse in fretta: secondo quanto riportato dal ‘Corriere del Mezzogiorno’, il ds Giuntoli starebbe spingendo per la fumata bianca sul prolungamento fino al 2025, due anni in più rispetto all’attuale accordo.

Meret dubbioso sul rinnovo: spunta un retroscena sul suo acquisto

Sempre dal ‘Corriere del Mezzogiorno’ arriva un retroscena interessante relativo all’acquisto di Meret da parte del Napoli, avvenuto nel 2018: a volerlo fortemente fu Aurelio De Laurentiis, mentre Carlo Ancelotti avrebbe preferito uno tra Areola e Sirigu che potevano contare su un pedigree internazionale sicuramente migliore. Giuntoli, invece, trattò Leno che alla fine scelse di trasferirsi all’Arsenal dove gioca tuttora.