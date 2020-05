Calciomercato Napoli, dalla prossima stagione via al nuovo ciclo

Calciomercato Napoli, con ogni probabilità ci saranno tante cessioni che porteranno ad altrettanti acquisti. In attacco Azmoun e Jovic i più quotati

Dieci possibili partenti e altrettanti possibili arrivi. Il Napoli del prossimo anno sarà una stazione di interscambio fra il vecchio e il nuovo ciclo: tanti volti nuovi e un movimento di denaro da super big. I fondi per gli acquisti arriveranno dagli addii eccellenti. Koulibaly e Allan sono in lista di sbarco e da queste due cessioni dovrebbero entrare quasi 150 milioni, che si andranno a sommare ai proventi delle altre partenze. Da Hysaj a Younes, da Lozano a Milik passando per un possibile nuovo portiere e i parametri zero Llorente e Callejon. Uno fra Malcuit e Ghoulam, o forse addirittura entrambi, completeranno un quadro di uscite che rivoluzioneranno completamente la squadra a disposizione di Gattuso. Dieci-undici cessioni corrisponderanno ad almeno 10-11 acquisti. Un’intera formazione da sostituire, una rivoluzione che darà il via al nuovo ciclo azzurro.

Calciomercato Napoli, i possibili nuovi volti

Con Llorente e Milik che molto probabilmente andranno via entrambi, il solo Andrea Petagna non basterà come innesto in attacco. Giuntoli lo sa bene, e sta già sondando il mercato. Resta sempre vivo il nome di Azmoun, centravanti del Zenit San Pietroburgo con 26 reti in 45 presenze. Più difficile Luka Jovic, per il quale il Real Madrid chiede 60 milioni nonostante la stagione a dir poco deludente. Sulle fasce il più quotato sembra Everton, esterno del Gremio, mentre a centrocampo invece sembra essere sfumato definitivamente Tonali, che andrà ad una tra Inter e Juventus, così come Castrovilli, che ha fatto sapere di voler restare alla Fiorentina. Da non sottovalutare la pista Bakayoko, pupillo di Gattuso. Sulle fasce il nome più quotato è quello di Tsimikas, mentre in difesa dopo l’arrivo di Rrahmani si punterà tutto su Kumbulla, anche lui del Verona.