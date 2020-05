Ripresa Serie A, nodo diritti tv: Diretta Gol in chiaro?

Sulla ripresa della Serie A incombe la questione Diretta Gol. Il Ministro Spadafora chiede a Sky la trasmissione in diretta e in chiaro.

Un nuovo ostacolo si staglia sulla strada già impervia che dovrebbe portare alla ripartenza della Serie A. Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, infatti è tornato con forza sulla richiesta di trasmettere in chiaro le partite di campionato o almeno garantire un minimo di copertura televisiva per tutti.

FORSE POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Quando riparte la Serie A

Ripresa Serie A: Diretta Gol in chiaro per tutti

L’intenzione del Ministro sarebbe quella di evitare in questo modo il rischio di pericolosi assembramenti di tifosi privi di abbonamento alle pay-tv nei bar o nei pub di tutta Italia per seguire la propria squadra del cuore, permettendo a ognuno di restare in casa: “Molti in questi giorni mi hanno chiesto di far riferimento al modello tedesco, con Sky che ha trovato un accordo per la trasmissione in chiaro di una diretta gol. In questo modo, nel rispetto dell’abbonamento, tutti potranno vedere almeno le reti. Dobbiamo pensarci assolutamente anche in Italia, perché questo servirebbe ad evitare assembramenti in luoghi pubblici e in bar qualora riprendesse il campionato e visto che i tifosi non potranno andare allo stadio. Sono disponibile come Governo a mettere, nello stesso provvedimento per la ripresa del campionato, anche le norme che serviranno per avere quel rispetto verso i tifosi consentendo la diretta gol”.

Dove verrebbe trasmessa Diretta Gol? Ipotesi TV8

Adesso insomma tocca a Lega e Sky decidere se e come ottemperare alla richiesta del Governo senza che questo incida sul contratto in essere che non include la trasmissione delle partite di Serie A in chiaro. L’ipotesi sarebbe quella di trasmettere Diretta Gol su Sky Sport News Hd (canale 200 sul satellite e 481 sul digitale terrestre) o più probabilmente su Tv8 (canale 8 sul digitale terrestre) almeno per le partite previste nella fascia oraria delle 18.45. L’obiettivo del Ministro Spadafora però sarebbe quello di coprire in qualche modo anche le gare serali, magari trasmettendo in leggera differita goal e highlights. Ma sempre rigorosamente in chiaro. La palla passa a Lega e Sky.