Calciomercato Napoli, offerte per Allan: sarà addio senza applausi

Il Napoli ha ricevuto l’offerta dall’Everton per Allan, il quale non è riuscito a trovare il giusto spazio negli schemi di Gattuso.

Il legame tra il Napoli ed Allan è arrivato al capolinea. Dopo cinque anni il brasiliano potrebbe lasciare la squadra, a bocca asciutta per ora, senza trionfi. E’ considerato tra i migliori centrocampisti della Serie A e giocherebbe titolare praticamente ovunque. Ma non con Gattuso, il quale preferisce Diego Demme. Prima dello scoppio dell’epidemia Covid-19, Allan ha raccolto appena 25 minuti di gioco. Non ha giocato neanche titolare contro il Barcellona nella gara d’andata al San Paolo, ma è solo entrato nei minuti finali per far rifiatare il tedesco e dare freschezza a centrocampo. In questi giorni di preparazione in vista della ripresa del campionato, il brasiliano sembra essere in forma smagliante. Proverà a conquistare il posto da titolare, ormai messo in discussione. Tuttavia, il suo destino sembra essere all’estero e il Napoli avrebbe già ricevuto diverse offerte da Premier e Liga.

Allan esce di scena nel silenzio

Il ritorno in campo sarà senza pubblico, ovviamente. Seguendo il calendario della Serie A, la 38ª giornata sarà allo stadio San Paolo contro la Lazio. Dunque, Allan potrebbe giocare la sua ultima partita con la maglia del Napoli senza salutare i propri tifosi, con il quale c’è stato sempre un grande feeling. Purtroppo diversi episodi negativi hanno macchiato l’ultima stagione dell’ex Udinese. A partire dal rifiuto del ritiro a Castel Volturno, il quale è costato anche una multa salata, ad arrivare all’uscita dal campo contro la Fiorentina senza salutare mister e compagni, ma volando dritto verso gli spogliatoi. Senza dimenticare lo scarso minutaggio degli ultimi due mesi di calcio giocato.

Calciomercato Napoli, Ancelotti e Simeone vogliono Allan, ma servono 70 milioni

Secondo il Mattino, l’Everton di Ancelotti avrebbe avanzato un’offerta attorno ai 45 milioni di euro per portare Allan in Premier League, ma per lasciare Napoli ne serviranno molti di più. Aurelio De Laurentiis chiede circa 70 milioni. Una cifra alta poiché la dirigenza non ha intenzioni di svendere uno dei suoi migliori giocatori in rosa. Il centrocampista sarebbe perfetto nel modulo dei Toffees, ma tutto dipenderà anche dal posizionamento in classifica. Sicuramente il brasiliano proverà a trovare un accordo con un club che possa giocare anche la Champions League. E infatti, alla porta c’è anche l’Atletico Madrid di Simeone, il quale vorrebbe rimpiazzare la partenza di Thomas. La piazza spagnola potrebbe essere gradita ad Allan in vista di un posto in Europa.