Calciomercato Napoli, da Allan a Milik: un tesoretto per 10 colpi

Il calciomercato del Napoli ruota sul tesoretto delle possibili cessioni, tanti i nomi in uscita: da Allan a Milik. Poi assalto agli obiettivi.

Il Napoli del prossimo anno sarà una stazione di interscambio fra il vecchio e il nuovo ciclo: tanti volti nuovi e un movimento di denaro da super big. Si prospetta un ricambio generazionale che potrebbe portare a dolorosi quanto inevitabili addii.

Calciomercato Napoli: un tesoretto da 150 milioni

Koulibaly e Allan finanzieranno il mercato in entrata con almeno 150 milioni, se arriveranno offerte congrue con il loro valore. Ma sono tante le cessioni che andranno ad arricchire il gruzzolo che Giuntoli avrà a disposizione per il mercato della rifondazione. Da Hysaj a Younes passando per Ghoulam e Malcuit, da Lozano a Milik passando per un possibile nuovo portiere di riserva e i parametri zero Llorente e Callejon. Proprio lo spagnolo, insieme a Milik, sono i due elementi più difficili da sostituire.

Gli obiettivi in entrata: Rashica e Azmoun i più caldi

Per il ruolo di esterno a destra il nome più gettonato è Rashica del Werder Brema, con Everton e Boga che invece sarebbero più indicati per il ruolo di esterno a sinistra. Per il dopo-Milik sarà bagarre: l’obiettivo è quello di affiancare a Mertens un attaccante giovane che possa esplodere senza troppe pressioni. Azmoun resta il favorito assoluto ma attenzione ad una candidatura che prende quota giorno dopo giorno. Osimhen del Lille: prezzo altissimo, dai 45-50 milioni in su, e concorrenza di big internazionali. Non sarà facile, ma con un tesoretto così niente è impossibile.