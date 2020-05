Il campionato non è ancora ripreso, ma c’è già curiosità sulla nuova maglia del Napoli, che dovrà rispettare le regole imposte dalla Lega

Come già noto da mesi, le nuove direttive della Lega Serie A vogliono uniformare i font delle maglie dei 20 club del campionato. Ciò significa che numeri e nomi dei calciatori avranno tutti lo stesso formato, dunque gli sponsor tecnici utilizzeranno i disegni forniti dalla Lega per per le nuove divise del prossimo campionato. In questi giorni, sono fuoriuscite diverse indiscrezioni sulle divise della Juve, dell’Inter, del Milan e della Roma. Nessuna notizia ufficiosa è trapelata sulla nuova maglia del Napoli, ma in rete sta circolando da giorni una creazione in base ad alcune informazioni raccolte prima della diffusione del Coronavirus. Enrico Caruso, distributore della Kappa Campania, ha smentito il concept, e ha rivelato che gli sponsor non avranno più la toppa colorata, ma ci sarà solo il lettering.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI >>> Napoli, il punto sui portieri: Ospina pupillo di Gattuso, ma si punta su Meret

Napoli, Caruso rivela: “Colori insoliti per la seconda e terza maglia”

La nuova prima maglia del Napoli dovrebbe essere molto semplice, essenziale, non sarà una “Wow” come detto da Caruso. La vera novità sarà quella di vedere una divisa azzurra senza la toppa rossa dello sponsor Lete, oppure la toppa blu per la MSC. Sarà utilizzato solo il nome delle aziende che cambierà colore a seconda della divisa utilizzata. Secondo quanto raccontato dallo stesso distributore di Robe di Kappa della Campania a Radio Marte: “L’inserimento degli sponsor sarà molto meno invasivo. Nel caso del Napoli non ci sarà più lo sfondo rosso della Lete, ma solo la scritta bianca. Ci sarà una bella sorpresa. Avremo maglie lineari e un tessuto più tecnico. Il secondo ed il terzo colore saranno ancora più insoliti“. Dunque, ci saranno delle particolari novità, soprattutto per il secondo ed il terzo kit.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Osimhen dice sì al Napoli: il Lille fa il (super) prezzo