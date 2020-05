Il Napoli sta cercando il sostituto di Koulibaly, ma la pista che porta a Koch comincia ad essere complicata per diverse ragioni: una su tutte è la sua voglia di non lasciare la Bundesliga.

La Bundesliga è ricominciata prima di tutti gli altri campionati europei e i riflettori sono tutti puntati su di essa. Anche per questioni di calciomercato, c’è forte interesse nel seguire le partite del massimo campionato tedesco. Il Napoli sta seguendo da tempo il difensore del Friburgo Robin Koch, giovane centrale, che può fare anche il mediano. Le sue doti tecniche sono indiscutibili, però, nell’ultima partita contro il Francoforte, è stato colpevole di due delle tre reti subite, soprattutto sul secondo gol, che ha spinto gli avversari a segnare successivamente il 3-3 definitivo.

Robin non rinnoverà il suo contratto con il Grifone tedesco, ma c’è una fortissima concorrenza di altri club che potrebbero ostacolare la trattativa con gli azzurri.

Calciomercato Napoli, stampa tedesca sicura che Koch voglia restare in Bundesliga

Quando alla porta bussa una squadra come il Borussia, è difficile dire di no. Secondo Bild, i gialloneri hanno offerto 10 milioni per portare a Dortmund il 23enne tedesco. Stessa cifra che il Napoli avrebbe offerto al Friburgo, ma Koch avrà l’imbarazzo della scelta per decidere la sua futura squadra, soprattutto per restare in Bundesliga. Infatti, oltre al BVB c’è anche il Lipsia, che avrebbe avviato i contatti già lo scorso inverno. Il centrale tedesco avrebbe diverse ragioni per restare in Germania. Il motivo principale è quello di non uscire dal radar della Nazionale per Euro21. Poi, vista la posizione in classifica del Borussia e del Lipsia, favorite a raggiungere un posto in Champions, è facile pensare che Koch preferisca restare in un campionato di sua conoscenza. Il ruolo di Koulibaly potrebbe essere difficile da rimpiazzare, e forse Robin sta facendo già i suoi calcoli.

