Le ultime novità su Boga: Napoli in prima fila per l’acquisto

Il Napoli resta in corsa per l’acquisto di Jeremie Boga: accordo trovato tra Sassuolo e Chelsea che però rischia di complicare i piani.

Jeremie Boga è una delle rivelazioni più piacevoli della Serie A: partito in sordina, col passare delle giornate e delle partite si è imposto tra i titolari del Sassuolo a suon di giocate strappa applausi che non sono passate inosservate alle big nostrane. Anche il Napoli risulta interessato all’ivoriano che ha già fatto sapere, tramite il fratello-agente, di gradire la destinazione azzurra: un assist bello e buono per Giuntoli che farà un tentativo per regalare l’esterno d’attacco a Gattuso.

Secondo quanto riportato da ‘gianlucadimarzio.com’, nelle ultime ore è stata raggiunta l’intesa tra il Sassuolo e il Chelsea, che deteneva una clausola di riacquisto fissata a 8 milioni di euro: opzione che ora è stata eliminata, con una spesa maggiore rispetto a quanto pattuito in estate. Ai ‘Blues’ resta solo una semplice priorità d’acquisto qualora in futuro i neroverdi decidano di privarsi di Boga.

Il Sassuolo fa muro per Boga: ma il Napoli c’è

Questo nuovo scenario rende il Sassuolo completamente padrone del destino di Boga: De Zerbi lo vorrebbe a disposizione anche nella prossima stagione, tanto che 30 milioni per la cessione potrebbero non bastare. In tutto ciò, il Napoli resta in prima fila e prossimamente potrebbe avanzare un’offerta compresa tra i 20 e i 25 milioni per convincere il Sassuolo a rinunciare al giocatore a partire dalla prossima estate. Impresa complicata ma non di certo impossibile.

Boga sarebbe perfetto per il 4-3-3 di Gattuso che lo posizionerebbe sulla fascia sinistra d’attacco dove avrebbe l’opportunità di accentrarsi per scaricare la potenza del suo formidabile destro, che già diverse vittime illustri ha fatto durante la stagione in corso.