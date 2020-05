Colpo Napoli: Insigne cambia agente e ‘vede’ il rinnovo

Rinnovo più vicino col Napoli per Lorenzo Insigne: il capitano azzurro avrà un nuovo procuratore dopo l’esperienza conclusa con Mino Raiola.

E’ durato tre anni il sodalizio tra Mino Raiola e Lorenzo Insigne, interrotto da poco più di un mese: alla base della rottura ci sarebbero state alcune incomprensioni e l’esito infelice di qualche scelta rivelatasi sbagliata. L’erede del potente procuratore italo-olandese c’è già: secondo quanto riportato da ‘gianlucadimarzio.com’, trattasi di Vincenzo Pisacane. Tra i due esiste già un feeling di vecchia data, un’amicizia pronta a trasformarsi in un rapporto lavorativo basato sulla fiducia reciproca e su una grande professionalità.

Il Napoli avrà, dunque, un nuovo interlocutore per discutere del rinnovo di Insigne, tema caro a De Laurentiis che vorrebbe blindare uno dei giocatori simbolo della squadra con un nuovo contratto più lungo rispetto alla scadenza attuale (30 giugno 2022). La volontà, da ambo le parti, è di prolungare un rapporto che troppo spesso ha vissuto momenti difficili e turbolenti, come accade in tutte le storie d’amore con una passione viscerale e senza limiti.

Sarà ancora Insigne-Napoli: il rinnovo sembra una formalità

In attesa di formalizzare il rinnovo di un altro senatore, Dries Mertens, in casa Napoli inizia a diventare una priorità anche la trattativa per quello di Insigne che con un nuovo agente ‘fa meno paura’: Raiola è noto infatti per le sue richieste economiche esose per sé e per i giocatori assistiti, che gli hanno fruttato fior di milioni (basti pensare all’affare Pogba quando ci fu il passaggio dalla Juventus al Manchester United nell’estate del 2016).

Con Pisacane a rappresentare gli interessi di Insigne i negoziati assumeranno una piega completamente diversa, tanto che le sensazioni per la fumata bianca sono più che positive. Si attendono novità imminenti, anche se il futuro di Insigne sembra sempre più tinto d’azzurro.