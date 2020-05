Ripartenza Serie A, tutti i nodi: diritti tv, contratti, orari

Tanti i nodi da sciogliere sulla ripartenza della Serie A: dagli orari delle partite, ai contratti in scadenza fino alla battaglia per i diritti tv.

Si riparte, quindi. Dopo due mesi di tira e molla alla fine il calcio ha partorito la decisione, ma non è stata una scelta né armonica né armoniosa. Anzi, permangono una serie di nodi strettissimi da sciogliere, dalla tiritera sui giorni di quarantena in caso – ormai sempre più improbabile – di nuovo positivo a tutte le questioni economiche e burocratiche rimaste in sospeso in questi mesi di lockdown.

Diritti tv: tensione Lega-Sky, nodo Diretta Gol

Continua lo stallo alla messicana fra le tv, la Lega Calcio e il Governo. Le emittenti chiedono uno sconto o una dilazione dei pagamenti, la Lega fa muro e minaccia di staccare il segnale soprattutto a Sky, che sarebbe in ritardo nel pagamento della sesta rata dei diritti. Intanto Spadafora continua a spingere per avere in chiaro almeno Diretta Gol, un’ipotesi che non infiamma per nulla le emittenti.

Ripartenza Serie A: caos su contratti in scadenza e orari

Resta il nodo dei contratti in scadenza al 30 giugno, una scadenza che ormai si fa sempre più vicina: Gravina propone una proroga ma i dettagli sono ancora da definire. Tornando al campo, un altro nodo è quello relativo agli orari delle partite. I calciatori rifiutano di giocare in pomeriggio per via del caldo ma la Lega aveva già previsto le partite alle 17. Insomma, alla fine si riparte pure, ma il clima, Covid o non Covid, non è certo dei migliori.