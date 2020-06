Tutto pronto per la ripresa di Coppa Italia e Serie A, il calendario del Napoli: Inter primo avversario, il 12 luglio alle 21.45 c’è il Milan.

Il calcio riparte dalla Coppa Italia. In attesa delle date ufficiali da parte della Lega ormai sembrano esserci pochi dubbi sul fatto che sarà proprio il Napoli la prima squadra a scendere in campo nel ritorno della semifinale contro l’Inter. Gli azzurri poi, in caso di qualificazione, giocherebbero la finale il 17 giugno contro la vincente tra Juventus e Milan mentre una settimana dopo per la squadra di Gattuso sarà di nuovo campionato.

Coppa Italia, il calendario del Napoli: anticipo con l’Inter?

Dopo le veementi proteste dell’Inter, che avrebbe minacciato addirittura di schierare la Primavera al ‘San Paolo’ per protestare contro un calendario troppo intasato, la Lega sembra decisa ad anticipare la semifinale di Coppa Italia che dovrebbe giocarsi sabato 13 o addirittura venerdì 12 giugno. Un giorno prima comunque di Juventus–Milan. Per l’ok definitivo adesso serve solo il via libera del Governo dato che il precedente DPCM vietava qualsiasi manifestazione sportiva fino al 14 giugno. Un via libera che comunque sembra una formalità dato che a lanciare l’idea di ripartire dalla Coppa Italia è stato proprio il Ministro Spadafora.

Serie A, il Napoli riparte a Verona

Il campionato del Napoli invece ripartirà da Verona martedì 23 o mercoledì 24 giugno per poi iniziare un vero e proprio tour de force con partite ogni tre giorni. Dopo la SPAL in casa, gli azzurri saranno chiamati ad affrontare Atalanta e Roma in un doppio confronto che dirà molto sulle residue speranze di qualificazione alla prossima Champions League. La gara col Milan invece secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe giocarsi domenica 12 luglio in uno dei nuovi orari studiati dalla Lega per ovviare al gran caldo estivo: le 21.45. Il Napoli inoltre per lo stesso motivo non giocherà mai al ‘San Paolo’ prima del tramonto, così come Cagliari e Lecce. Il campionato del Napoli infine si concluderà con due big-match: Inter a ‘San Siro’ e Lazio in casa. Il tutto a cavallo tra fine luglio e inizio agosto.

COPPA ITALIA E SERIE A: IL CALENDARIO DEL NAPOLI

Napoli-Inter (semifinale Coppa Italia) – venerdì 12 o sabato 13 giugno

Finale Coppa Italia – mercoledì 17 giugno

Verona-Napoli – martedì 23 o mercoledì 24 giugno

Napoli-SPAL – sabato 27 o domenica 28 giugno

Atalanta-Napoli martedì 31 giugno o mercoledì 1 luglio

Napoli-Roma sabato 4 o domenica 5 luglio

Genoa-Napoli martedì 7 o mercoledì 8 luglio

Napoli-Milan domenica 12 luglio ore 21.45 (da confermare)

Bologna-Napoli martedì 14 o mercoledì 15 luglio

Napoli-Udinese sabato 18 o domenica 19 luglio

Parma-Napoli martedì 21 o mercoledì 22 luglio

Napoli-Sassuolo sabato 25 o domenica 26 luglio

Inter-Napoli martedì 28 o mercoledì 29 luglio

Napoli-Lazio sabato 1 o domenica 2 agosto