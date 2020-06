Lutto per Rino Gattuso: è morta sua sorella Francesca

Un lutto improvviso ha colpito la famiglia Gattuso: è morta la sorella a soli 37 anni. Francesca fu ricoverata in terapia intensiva a febbraio, ma le condizioni sono peggiorate.

Una terribile notizia scuote la famiglia dell’allenatore del Napoli. Francesca, la sorella di Gattuso, si è spenta all’età di 37 anni. La donna era stata portata d’urgenza in ospedale a Varese, dov’è stata ricoverata in terapia intensiva lo scorso febbraio. La donna avrebbe. La donna sarebbe stata colpita da un male con il quale ha combattuto fino all’ultimo. Gennaro Gattuso è venuto a conoscenza del lutto di sua sorella mentre dirigeva gli allenamenti del Napoli a Castel Volturno. La redazione di Napolicalciolive.com si stringe attorno al mister e a tutta la sua famiglia.

Il malore, la corsa a Varese e il lutto: Gennaro Gattuso perde sua sorella Francesca

Francesca ebbe un malore improvviso all’inizio del mese di febbraio e fu portata d’urgenza nell’ospedale di Busto Arsizio, in provincia di Varese. La sera dell’accaduto, il Napoli affrontava la Sampdoria a Genova, e Gattuso seppe della notizia a fine partita da sua moglie. Infatti, il mister lasciò immediatamente lo stadio senza rilasciare interviste per andare a trovare la sorella ricoverata in terapia intensiva. Purtroppo, dopo 4 mesi dall’accaduto, Francesca non ce l’ha fatta. Le sue condizioni, stando a quanto riportato da Fanpage, si erano aggravate nelle ultime ore. La sorella di Gennaro Gattuso lascia i suoi cari improvvisamente a soli 37 anni.

