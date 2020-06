Il pre-partita di De Laurentiis: incontro con la squadra per parlare di rinnovi

Proseguono gli allenamenti del Napoli per la gara contro l’Inter e oggi De Laurentiis farà un blitz a Castel Volturno: pronti i rinnovi di Mertens, Callejon e Zielinski.

E’ partito il countdown per il ritorno in campo del Napoli. Adrenalina, ansia da prestazione, consapevolezza, paura di sbagliare. Sono le montagne russe delle emozioni che tifosi, giocatori e staff stanno affrontando prima della gara con l’Inter. A Castel Volturno il gruppo è compatto e non a caso tutta la squadra ha cenato due sere fa, per condividere insieme un momento di svago. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, oggi Aurelio De Laurentiis farà visita al centro sportivo. Il patron degli azzurri non vede i suoi ragazzi dal 6 marzo ed ora è arrivato il momento di parlare con loro, di caricarli in vista di una partita fondamentale per la stagione del Napoli. Gli argomenti da affrontare sarebbero tanti. Prima di tutto, c’è la situazione stipendi da sistemare. La questione potrebbe esser legata alle decisioni dell’arbitrato in merito alle multe prese dall’intero gruppo. Inoltre, De Laurentiis vedrà alcuni giocatori, i quali hanno un contratto da prolungare. Altri, invece, devono capire assieme al presidente il proprio futuro.

De Laurentiis, quanti rinnovi! Incontro con Mertens, Zielinski, Callejon e Gattuso

In casa Napoli, due calciatori hanno fretta di firmare quantomeno il prolungamento dei propri contratti, a causa delle scadenze il 30 giugno. Dunque, sono attesissimi le ufficializzazioni dei rinnovi di Mertens e Callejon. Per lo spagnolo, De Laurentiis vorrebbe proporre un nuovo contratto per la prossima stagione. Ma servirà la piena volontà del giocatore. Anche Zielinski ha una trattativa avviata e quasi conclusa, e manca solo l’annuncio ufficiale della società. Il presidente azzurro incontrerà Rino Gattuso e avrà modo di parlare dell’affiatamento di squadra, di calciomercato, e soprattutto del futuro che lega l’allenatore con la società.

Un meeting importante e delicato prima del match di Coppa Italia contro l’Inter. De Laurentiis motiverà i ragazzi a Castel Volturno e poi sarà presente sabato sera al San Paolo. L’obiettivo è far sentire la vicinanza della dirigenza alla squadra prima della ripresa, che non avrà un attimo di respiro.

