Calciomercato Napoli, chi è Karbownik: un terzino per Gattuso

Il Napoli sarebbe molto vicino a Michal Karbownik, giovane terzino sinistro polacco che potrebbe sostituire Ghoulam e gioca nel Legia Varsavia.

Per un polacco che va, un altro giovane polacco potrebbe presto sbarcare a Napoli. Secondo quanto raccontato da Umberto Chiariello a ‘Radio Punto Nuovo’, infatti, Giuntoli si sarebbe innamorato del giovanissimo Michal Karbownik e potrebbe presto affondare il colpo per portarlo in azzurro nelle prossime settimane.

Chi è Karbownik: un terzino per il Napoli di Gattuso

Karbownik gioca attualmente nel Legia Varsavia, ha compiuto 19 anni lo scorso marzo e fa già parte dell’Under 20 polacca. Terzino sinistro di ruolo con un piede mancino particolarmente educato, nell’ultima stagione ha sfornato addirittura 7 assist. Numeri da top player in erba per un ragazzo che deve però dimostrare ancora molto ad alti livelli.

Una vera e propria scommessa insomma che Giuntoli sarebbe pronto a vincere grazie ai buoni uffici di George Gardi, l’uomo che ha già portato a Napoli il macedone Elmas. Il procuratore di Karbownik è Mariusz Piekarski e per strapparlo alla concorrenza gli azzurri sarebbero pronti a offrire fino a 7 milioni di euro.

Karbownik al Napoli: il nuovo Ghoulam

Secondo quanto riporta ‘Sky Sport’ il nome di Karbownik è in effetti segnato sul taccuino di Giuntoli ma al momento non rappresenterebbe una priorità per il Napoli che prima vuole valutare in questo finale di stagione le condizioni di Ghoulam. Se l’algerino darà finalmente le necessarie garanzie fisiche, infatti, gli azzurri potrebbero anche evitare di acquistare un altro giocatore dato che nello stesso ruolo Gattuso può contare pure sul sempre affidabile Mario Rui.

Nel caso in cui le risposte non dovessero essere particolarmente positive, invece, Giuntoli affonderà il colpo e la colonia polacca del Napoli dopo Zielinski e Milik, quest’ultimo in partenza, potrebbe allargarsi col giovanissimo Karbownik. Una scommessa da vincere.