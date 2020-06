José Callejon concluderà la stagione in azzurro, ma il Napoli vuole negoziare il rinnovo: l’ostacolo non è economico.

Sembrava il primo a doversene andare, in realtà potrebbe essere uno dei primi a decidere di restare. Dopo Dries Mertens tocca a Josè Callejon. Cristiano Giuntoli è stato molto chiaro: la scelta spetta a lui, è Josè che sta decidendo se cambiare aria o se legarsi ancora al Napoli. E’ un periodo di cambiamento, per l’esterno spagnolo. Il lockdown gli ha fatto crescere il baffo e lo ha mostrato in una veste inedita: quella di ballerino, su Tik Tok, insieme a sua moglie Marta e alla sua giovane figlia Paula. Balla, Josè, balla anche su un futuro che è ancora incerto come non mai. C’è la voglia di tornare in Spagna ma per ora mancano offerte convincenti, e quindi ecco che si riapre una prospettiva inattesa: quella di rinnovare il contratto col Napoli e far parte del nuovo progetto di Gattuso, che lo stima e che lo ha schierato titolare in 11 partite su 15.

Calciomercato Napoli, Callejon fino ad agosto in azzurro, e intanto pensa al rinnovo

Per ora, sembra esserci l’accordo tra Callejon e la società per concludere la stagione in corso. C’è una missione da compiere, ci sono degli obiettivi da raggiungere tra luglio ed agosto. La squadra ha bisogno della sua esperienza. Dunque, il contratto dello spagnolo sarà esteso fino al 31 agosto. Inoltre, secondo Calciomercato.it è previsto un incontro tra la dirigenza e l’agente Manuel Quilon, che in passato ha già dichiarato che l’intenzione di De Laurentiis è sempre stata quella di riconfermare il suo vice-capitano. Resta aperta la questione dell’ingaggio, che attualmente è di 3 milioni l’anno, e c’è da definire la gerarchia fra lui e Politano. Ma la concorrenza non ha mai spaventato nessuno, i nodi da sciogliere sono altri. Josè Callejon riflette, presto deciderà. A Mertens manca solo la firma, a lui qualcosa di più. Ma tutto, come sempre, si può sbloccare in pochi giorni.

