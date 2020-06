Coppa Italia, è la settimana della ripartenza! Napoli, ci pensa Mertens

La Bundesliga potrebbe già finire, la Liga riparte assieme alla Coppa Italia: il Napoli affiderà le speranze del passaggio del turno a Dries Mertens.

Son passate tre settimane dalla prima partita di calcio in Europa dopo la diffusione del Coronavirus. La Bundesliga è stata audace, ha avuto la possibilità di ripartire con i riflettori puntati su di essa con tutta l’Europa affamata di pallone. Ma questo weekend può già decretare il Bayern Monaco campione di Germania. In caso di sconfitta del Borussia Dortmund e vittoria dei bavaresi, questi ultimi sarebbero matematicamente vincitori del campionato e collezionerebbero il trentesimo titolo nazionale in bacheca. Anche in Spagna si riparte. La Liga riprenderà giovedì 11 con il derby di Siviglia. Prima di ogni partita e fino al termine del campionato spagnolo, le squadre rispetteranno un minuto di silenzio in memoria delle vittime del virus. E toccherà anche al calcio italiano. Come voluto dal Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, sarà la Coppa Italia ad inaugurare la ripresa dopo tre mesi di stop forzato.

Coppa Italia, il Napoli guidato da Mertens

Non c’è ancora l’ufficialità, ma con ogni probabilità scenderanno in campo prima Juventus e Milan il 12 giugno, poi sarà la volta di Napoli e Inter sabato 13 allo stadio San Paolo. L’attesa è tanta, le aspettative sono altissime. Questa semifinale sarà decisiva per il club azzurro, perché il passaggio del turno significherebbe tantissimo e raddrizzerebbe una stagione di alti e bassi. Il Napoli si affiderà, come sempre, a Dries Mertens che in settimana, prima del match, potrebbe firmare ufficialmente il rinnovo e mettere a tacere tutte le chiacchiere da mercato. Timoniere del reparto offensivo, guiderà l’intera squadra verso la finale di Coppa Italia che si terrà a Roma il 17 giugno. Inoltre, “Ciro” ha già la prima grande opportunità per scavalcare Hamsik nella classifica dei marcatori della società. Basterà un solo gol e salirà al primo posto. La settimana è appena iniziata, e manca ormai poco alla maratona calcistica di questa strana estate 2020.

